Gülaçar'dan Necdet Takva'ya Destek

06 Aralık 2018 Perşembe 11:51



AK Parti MKYK üyesi ve Van Osman Nuri Gülaçar , AK Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilecek Necdet Takva'ya tam destek verdi.Açıklamalarda bulunan Osman Nuri Gülaçar, öncelikle büyükşehir için aday adaylığı başvurusunda bulunan tüm dava arkadaşlarına teşekkür etti. Gülaçar, "Her biri bizim için, partimiz için çok değerli dava arkadaşlarıdır. İnanıyorum ki bütün arkadaşlarımız hak ettiği değeri görecektir ve onlar da partimize hak ettiği desteği gösterecektir. Bilindiği gibi adaylık için birçok arkadaşımız başvuruda bulunur, farklı şahıslar için kamuoyu yoklamaları yapılır ve nihayetinde genel merkezimiz ve genel başkanımız bir tasarrufta bulunur. Genel merkezimizin nihai kararına tüm dava arkadaşları olarak sahip çıkarız ve yeni süreçte elimizden gelenin en iyisini yaparız. Adayımız Necdet Takva Bey, mevcut Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı iken kendisine bu görev tevdi edildi. Van Büyükşehir Belediye Başkan adayımız oldukça tecrübeli, Van'ı ve Vanlıyı tanıyan, şehrin ticaretine ve siyasetine hakim, sadece belli bir kesimin değil tüm Vanlı hemşehrilerimizin takdirini kazanmış, tecrübeli ve nitelikli bir arkadaşımız. Büyükşehir adayımız ve ileriki tarihlerde açıklanacak ilçe adaylarımız ile tüm teşkilatlarımız ve bu davaya gönül vermiş bütün arkadaşlarımız ile bu seçimde Van'a ve Vanlıya yaraşır bir zafer kazanacağımızdan hiç şüphem yok. AK Parti, Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı tercihinde bir kez daha göstermiştir ki şehrimizin ve bölgemizin geleceği için, bu memleketin hayrı için her kapıyı çalabilecek, memleket sevdalısı olan herkese taşın altına elini sokması için sorumluluk teklifinde bulunacak büyüklüktedir. Partimizin büyüklüğü her zaman halkın sesine, milletimizin ferasetine güvenip doğru karar almasından gelir. Necdet Takva Bey'in açıklanmasından bu yana binlerce tebrik mesajı ve telefonu aldık. Duyulan memnuniyetin büyüklüğü maalesef rakiplerimizde de endişe oluşturduğundan farklı yorumlara başlamışlardır. Bu bizim için sevindirici bir durumdur. Unutmayın ki rakipleriniz size ne kadar saldırıyorsa, sizden o kadar çekiniyor ve çaresizliğini ifade ediyordur. Biz bunlara aldırış etmeden şehrimize neler kazandıracağız, şehrimize nasıl dev projeler katacağız, Van'ımızın ticaretini nasıl şahlandıracağız, işsizlik problemine nasıl el atacağız, gençlerimize ve geleceğimize nasıl bir gelecek hazırlayacağız, bunların hepsine odaklanıp projelerimizle geliyoruz. Tekrar tüm aday adayı arkadaşlarıma teşekkürümü sunarken, ilimiz milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatlarımız, kadın ve gençlik kolları teşkilatlarımız, belediye meclis üyesi adayı arkadaşlarımız, tüm aday adayı arkadaşlarımız ve bütün dava arkadaşlarımızla birlikte büyük bir heyecanla yerel seçim zaferi için çalışmaya hazırız" dedi. - VAN