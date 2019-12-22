Haberler » Güncel » Gülaçar, Van Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Kuruluna katıldı - Haber

Gülaçar, Van Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Kuruluna katıldı

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, "Vakıflar, medeniyetimizde karşılık beklemeden yardım etmenin, diğergamlığın yaygınlaşmasına vesile olmanın bir aracıdır" dedi.

22.12.2019 18:26 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:31 Gülaçar, Van Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Kuruluna katıldı
AK Parti Osman Nuri Gülaçar, "Vakıflar, medeniyetimizde karşılık beklemeden yardım etmenin, diğergamlığın yaygınlaşmasına vesile olmanın bir aracıdır" dedi.

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Van Kültür ve Dayanışma Vakfı Olağan Seçimli Genel Kuruluna katıldı. Burada konuşan Osman Nuri Gülaçar, tüzük metnin vakıf amacına değinerek, "Vakıf, Vanlıların; ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda dayanışmalarını geliştirmek ve güçlendirmek, yardımlaşmayı gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur. 26 yıl önce rahmetli Celalettin Tüfenkçi ve diğer kıymetli kurucuların öncülüğünde kurulan bu vakfımızın önemli bir görev icra ettiği kanaatindeyim. Vakıflar, medeniyetimizde karşılık beklemeden yardım etmenin, diğergamlığın yaygınlaşmasına vesile olmanın bir aracıdır. Bu müesseseler, ortak kültürel öğelerin korunmasının ve sürdürülmesinin mekanıdır. Bugünün dünyasında, bireysel bir hayat tercihi yaygınlaşırken, organik ilişkiler yerini mekanik ilişkilere bırakırken, geleneklerimiz ve kültürümüz sayesinde bir araya gelmeye devam etmekteyiz. İşte Van Vakfı, 26 yıldır İstanbul'da, Vanlıların bir araya gelmesine, yardımlaşmasına, iyi günde kötü günde dayanışmasına öncülük etmektedir. Vakfımızın önemi ve kıymetinin sebebi de burada yatmaktadır. Gurbette hemşehrilerin dayanışmasının önemini hepimiz bilmekteyiz. Vakfımızın ana amaçlarından biri de bu dayanışmaya bir araç olmasıdır" dedi.

"Vanlıların rakibi Vanlılar olmamalı"

"Günümüz dünyasında; iş dünyasından akademiye, siyasetten sivil topluma her alanda ancak güçlü lobi faaliyetleri vasıtasıyla daha etkin ve daha verimli birlikteliklerin oluştuğunu biliyoruz" diyen Gülaçar, şöyle devam etti:

"Vanlıların da böylesi bir birliktelikle ülkemizde daha önemli işlere imza atacağına inanıyorum. İş dünyası, siyaset ve sivil toplum elbette ki rekabetin olduğu alanlardır. Ancak Vanlılar olarak ıskaladağımız bir gerçeğin olduğunu hatırlatmak isterim. Vanlıların tek rakibi Vanlılar olmamalı. Hatta uzun bir süre Vanlıların rakibi Vanlılar olmamalı."

"Kim seçilirse seçilsin omuzlarımızda taşıyacağımızın sözünü verelim"

Bugüne kadar vakfın yönetiminde yer alan herkese teşekkür eden Gülaçar, Her bir Vanlı, diğer bir Vanlı kardeşimizi bulunduğu platformda, nasıl daha iyi bir yere taşırız derdini gütmeli. Çünkü bunu yaparsak Van ve Vanlılar ancak arzuladığımız yerlere gelir. Bir makama, mevkiye gelen Vanlı kardeşimizin paçalarından tutup aşağı çekmektense, gel kardeşim bu benim omuzlarım, sen omuzlarıma bas ki daha da güçlü olalım demeli. Bu duygularla bugün gerçekleşecek seçimlerde hiçbir Vanlı kardeşimin rakibinin başka bir Vanlı kardeşim olmadığını ifade etmek istiyorum. Kim seçilirse seçilsin omuzlarımızda taşıyacağımızın sözünü verelim. Seçilemeyecek kardeşlerimizde aynı platformda veya başka bir platformda Van'ı nasıl daha iyi bir yere getiririz derdiyle yeni işlere imza atmanın gayreti içerisinde olmalıdır. Bugüne kadar vakfımızın yönetiminde yer alan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bugün seçilecek yönetime de başarılar diliyorum. Biz güçlü olalım ki Van'ımızın yeni nesillerini destekleyelim ve onlara yön verelim" şeklinde konuştu. - VAN

Osman Nuri Gülaçar, Milletvekili, AK Parti, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:23   PKK/KCK'lı 4 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu - Haber
19:22   Türkiye 19 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Şampiyonası sona erdi - Haber
19:20   Aydın'da uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Haber
19:19   4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Haber
19:19   İçişleri Bakanlığı: "4 terörist emniyet güçlerine teslim oldu" - Haber
18:57   Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı: 2 gün boyunca etkili olacak - Haber
18:02   Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi gerçek oldu, evi kamyonla taşıdı - Haber
17:13   Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Yağmur ve sağanak önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacak - Haber
16:52   Lastiği patlayan hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 5 yaralı - Haber
16:49   Aniden yola inen ayıya çarpan otomobilde ciddi maddi hasar oluştu - Haber
22.12.2019 19:25:55