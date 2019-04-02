Gülay Gözoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ŞANLIURFA EYYÜBİYE belediye başkan adayı olan Gülay Gözoğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ŞANLIURFA EYYÜBİYE ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Gülay Gözoğlu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ŞANLIURFA EYYÜBİYE adayı Gülay Gözoğlu kimdir? BTP ŞANLIURFA EYYÜBİYE adayı Gülay Gözoğlu yüzde kaç oy aldı?

Gülay Gözoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ŞANLIURFA EYYÜBİYE belediye başkan adayı olarak gösterilen Gülay Gözoğlu EYYÜBİYE ilçesinde % 0,39 oranında oy almıştır. EYYÜBİYE ilçesinde % 0,39 oranında oy olan Gülay Gözoğlu adlı BTP adayı toplamda 557 adet oy sayısına ulaştı.

Gülay Gözoğlu Kimdir?

Gülay Gözoğlu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde BTP'den Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkan Adayı oldu.

ŞANLIURFA EYYÜBİYE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.