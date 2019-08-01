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Gülay Ş.'nin katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Kayseri'de sokak ortasında tartıştığı eski kız arkadaşını 4 kurşun sıkarak öldüren katil zanlısı, adliyeye sevk edildi.

01.08.2019 14:29 Gülay Ş.'nin katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Kayseri'de sokak ortasında tartıştığı eski kız arkadaşını 4 kurşun sıkarak öldüren katil zanlısı, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Serçeönü Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre Özkan O. (36), yaklaşık 4 aydır görüştüğü Gülay Ş. (27) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Özkan O., yanında bulundurduğu tabanca ile Gülay Ş.'ye ateş etti. Vücuduna aldığı 4 mermi ile ağır yaralanan Gülay Ş., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Gülay Ş., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından otomobille kaçan Özkan O., yapılan çalışma sonucu Kırşehir'in Mucur ilçesi girişinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Özkan O., 'Pişmanım' dedi. Özkan O., daha sonra adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Kayseri, Gülay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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