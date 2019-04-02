Gülbahar İzgi Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP SİVAS ULAŞ belediye başkan adayı olan Gülbahar İzgi isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SİVAS ULAŞ ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Gülbahar İzgi isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP SİVAS ULAŞ adayı Gülbahar İzgi kimdir? BTP SİVAS ULAŞ adayı Gülbahar İzgi yüzde kaç oy aldı?

Gülbahar İzgi Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP SİVAS ULAŞ belediye başkan adayı olarak gösterilen Gülbahar İzgi ULAŞ ilçesinde % 0,09 oranında oy almıştır. ULAŞ ilçesinde % 0,09 oranında oy olan Gülbahar İzgi adlı BTP adayı toplamda 2 adet oy sayısına ulaştı.

SİVAS ULAŞ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.