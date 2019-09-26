Gülben 39'uncu Anaokulunu Diyarbakır 'da açtı !

Hayırsever bir ailenin yaptırdığı "Çocuklar Gülsün Diye – Fatma Nihan Yılmazer Anaokulu"nun açılış törenine Dernek Başkanı Gülben Ergen, Başkan Yardımcısı Elvan Oktar, Bismil Kaymakamı Süleyman Yüksel, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu ve devlet protokolü katıldı. Açılışın ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlanan Çocuklar Gülsün Diye Derneği Anaokulu'nda yaklaşık 100 öğrenci eğitim alacak.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan çocukların okul öncesi eğitim olanağından faydalanması için anaokulu açmaya devam ediyor.

2011 yılından bu yana 38 anaokulunun açılışı gerçekleştiren Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 39. Anaokulunu ise Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde önceki gün açtı.

Yaklaşık 100 öğrencinin okul öncesi eğitim alabileceği ve bahçesinde çocuklar için bir oyun parkı da bulunan anaokulunun açılış törenine Dernek Başkanı Gülben Ergen, Başkan Yardımcısı Elvan Oktar, Bismil Kaymakamı Süleyman Yüksel, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu 'nunyanı sıra devlet protokolü katıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Gülben Ergen, duygularını şu şekilde ifade etti:"Bir evlada bir anaokulu hediye ederseniz, eğitimine katkıda bulunursanız, sırtına dokunursanız bir anneye en büyük hediyeyi vermiş olursunuz. Ondan mutlusu olmaz bu dünyada. Bismil'deki Aralık köyündeki anneler gülüyor ama Diyarbakır'ın merkezinde onlarca yüzlerce anne ağlıyor. Hiçbir anne ağlamasın, Allah hiçbir evladı annesinden ayırmasın."