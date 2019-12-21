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Gülben Ergen'den bacak dekolteli poz! Sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri olan Gülben Ergen, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerinde topladı. Ünlü şarkıcının bacak dekolteli cesur pozu bir çok başka hesap tarafından da paylaşıldı.

21.12.2019 21:51 | Son Güncelleme: 21.12.2019 22:04

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Gülben Ergen'in paylaştığı fotoğraflar oldukça dikkat çekiyor.

Şarkıcının 'da hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda oldukça dikkat çekti. Gülben Ergen'in cesur pozu bir çok başka hesap tarafından da paylaşıldı.

SON PAYLAŞIMI BİNLERCE BEĞENİ ALMIŞTI

Öte yandan, Instagram hesabından 4,5 milyon takipçisi olan Gülben Ergen'in son paylaşımı da takipçileri tarafından oldukça beğenilmişti. Güzel şarkıcının "Arı gibi çalışır, düşünür, üretimi önemsermiş. Uzun zamandır bunu alışkanlık haline getirmiş. Konuşmak yerine üretmek. Yeniliklere ve sürprizlerle" notuyla paylaştığı son fotoğraf 38 binin üzerinde beğeni almıştı.

Gülben Ergen'den bacak dekolteli poz! Sosyal medyayı salladı

Gülben Ergen, Instagram, Magazin


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