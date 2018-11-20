Gülben Ergen'den Olay Yaratacak Açıklama: Kendimi Kırbaçlamak İstedim

"Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk olan Gülben Ergen, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Kendimi kırbaçlamak istediğim zamanlar oldu" açıklaması yapan Ergen, hayatına giren erkeklerle ilgili olarak "Beni ağlatmak erkekleri çok mutlu etti. Beni mutlu etmeyi bir yaşam felsefesi bilmek yerine ağlatıp kırmayı seçtikleri için ben onlardan gittim" dedi.

"KENDİMİ KIRBAÇLAMAK İSTEDİM"

Aslı Şafak'ın "Hepimizin tuzakları oluyor. Zamanla bu tuzaklara düştüğünüz oldu mu?" sorusuna Ergen: "Hem de nasıl. İnsan kendi seçmeden yaşamaz ki zaten. Bile bile kör kör parmağım gözüne yaptığım yanlışlar oldu. İnanamıyorum kendime. İnsan kendi kendini kırbaçlamak ve tokatlamak ister mi? Kendinden yola çıkacaksın."

"BENİM MUTLULUĞUM NE OLACAK?"

Programın sunucusu Aslı Şafak'ın "Hayatınızdaki erkeklere baktığımızda sizin o markanız sizi çekici kılan karşı cins için ulaşma ilhamı veren nokta aynı zamanda belki de erkeklerin kaçışını da hızlandıran bir şey oluyor değil mi?" sorusuna Gülben Ergen, şu yanıtı verdi: "Beni ağlatmak erkekleri çok mutlu etti. Beni mutlu etmeyi bir yaşam felsefesi bilmek yerine ağlatıp kırmayı seçtikleri için ben onlardan gittim. Benim varlığım karşı tarafı mutlu edince onlara yetiyor. Çok bencilce bir durum. Benim mutluluğum ne olacak?"

"SEZEN AKSU CİĞERİMİ BİLİYOR"

Aslı Şafak'ın "Ben ellerine kendimi bırakabiliyorum dediğiniz bir dostunuz yok mu?" sorususuna yanıt veren Ergen: "Annem. Tamamen onun evinde bir koltuğa yattığımda kendimi arınmış hissederim. Son yıllarda da çok ciddi bir dostluğunu gördüğüm Sezen Aksu. Ciğerimi biliyor. Bir şey söylerken ondan sonraki geçeceğim cümleyi biliyor. Çok özel bir kadın. Bana çok değer ve emek veriyor. Acılarıma ve mücadeleme de çok özel bir saygı duyuyor. Özgür Aras'ta benim hayatımda 22 yıldır ciğerimi bilir. Ne hissettiğimi bilir. Sınırlarımı bilir. Bu programa gelirken 1 dakika bile düşünmeyeceğimi öyle iyi bildi ki. Geldim ve mutlu çıkacağım buradan. Başka da teslim olduğum kimse yok."

ÇOCUKLARIMIN BABASIYLA BİRBİRİMİZİ TAMAMLADIK

Çocuklarımın babasıyla böyle bir aşk yaşadık biz. Birbirimizi tamamladık. Tamamlama süremiz doldu ayrıldık. Halende birlikteyiz. Ne bir düşmanlık, ne bir kin. Halen de tamamlıyoruz. Anne babayız biz. "Gülben Ergen, programda da bir ilki gerçekleştirerek oğlu Atlas'ı ilk kez ekranların önüne çıkardı.