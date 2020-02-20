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Gülben Ergen'den Yıldız Tilbe'ye 'bravo'

ANTALYA'da sahneye çıkan Gülben Ergen, sevilen şarkılarını seslendirdi.

20.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:39Gülben Ergen'den Yıldız Tilbe'ye 'bravo'

ANTALYA'da sahneye çıkan Gülben Ergen, sevilen şarkılarını seslendirdi. Gecede, Yıldız Tilbe'nin 'Kandıramazsın Beni' adlı şarkısını da seslendiren Gülben Ergen, "Bu şarkıyı yazan Yıldız Tilbe'ye 'bravo' demek istiyorum" dedi.

'teki beş yıldızlı bir otelde bir halı firması tarafından düzenlenen gala yemeğinde sahneye çıkan Gülben Ergen, sevilen şarkılarını seslendirdi. Parlak pullu, göğüs ve sırt dekolteli kostümüyle göze hitap eden Ergen, küpeleriyle ve parmağındaki büyük taşlı yüzükle de kadın hayranlarından tam not aldı. Gülben Ergen, sahneye 'Arka sokaklarda neler oluyor' şarkısıyla çıktı. Ardından 'Bay doğru' şarkısını seslendiren Ergen, repertuarında Yıldız Tilbe'nin 'Kandıramazsın beni' adlı şarkısına da yer verdi. Bu şarkıyı salonu dolduran hayranlarıyla birlikte seslendiren Ergen "Size 'bravo' demek istiyorum. Aynı zamanda bu şarkıyı yazan Yıldız Tilbe'ye de 'bravo' demek istiyorum. Bu gecenin eğlenceli ve şanslı bir gece olmasını diliyorum" dedi.

Gülben Ergen, iki saate yakın sahnede kaldı.



Yıldız Tilbe, Antalya, Belek, Magazin

Kaynak: DHA

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