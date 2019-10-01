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Gülben Ergen elbisesiyle sahnede bacak şov yaptı

Güzel şarkıcı Gülben Ergen, cesur yeşil elbisesiyle verdiği konserde dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı. O anların fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmeyen Ergen, "Şahane bir konserdi." ifadelerini kullandı.

01.10.2019 20:01

Güzel şarkıcı Gülben Ergen sahne kıyafetiyle göz doldurdu. Ergen sahne fotoğrafını sosyal medyadan takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.

"SESSİZ, SAKİN, DEMLENE, DİNLENE"

Instagram hesabında 4,4 milyon takipçisi bulunan Gülben Ergen, konser verdiği anların fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ergen fotoğrafa, "Sessiz, sakin, demlene, dinlene... gittikçe... Şahane bir konserdi." ifadelerini kullandı.

"ELBİSE HARİKA, ÇOK YAKIŞMIŞ SİZE"

Ergen'in takipleri de fotoğrafa sessiz kalmadı. Ergen'in bir takipçisi, "Elbise harika, çok yakışmış size." ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen elbisesiyle sahnede bacak şov yaptı

Gülben Ergen, Magazin

YORUMLAR(12)
PROFESÖR:nekadar gergen sevmeyen varsa bu haberde. umduğunuzu bulamadnız mı? ne ayaq.
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AHMET:60-70 yasinda hatun , neyin kafasi bu ? Show yapmis .
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MEHDİ..:genclerin yaninda cok sönük kaliyorsin gülben. .
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MSDS:İtici bir kadın . .
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TURAN:berbat sin, , , , , ucuzluk, , , , , itici biri
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ADANALI:sevmiyorum seni kadın iticisin
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ZEKKO:yavrum benım hala guzelsın
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ZEKKO İYİ DİNLE:ayıp ayıp ninen yaşında
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BELİRSİZ:Hoş kadın bakımlı alimli
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VAAYY:Sütun sütuunnn
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