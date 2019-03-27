Gülben Ergen, Erhan Çelik Davasıyla İlgili İlk Kez Konuştu

Gülben Ergen, olaylı bir şekilde ayrıldığı eski eşi Erhan Çelik'in ceza almasına ilişkin ilk kez konuştu. Ergen, zor bir sürecin ilk zaferini yaşadığını ve devamının geleceğini söyledi.

"HAKLI OLAN HİÇ KİMSENİN KENDİNİ SAVUNMAYA İHTİYACI YOKTUR"

Ergen Radyo Viva'da yayınlanan Ağır Masa programına bağlandı. İşte Ergen'in o açıklaması:Bugün kazanılan ilk zafer değil, devamı da gelecek. Çok zor bir süreçti, bir kadın olarak benim yaşadığım. Maalesef ülkemizde acı çeken ve çektirilen kadınlara seyirci kalmak gibi kötü bir alışkanlığımız var. Seyir ederken ya da izlerken televizyon da ya da yazılı ve ya görsel medyada, bunun içeriğini göremiyoruz ama yüzeysel bir şekilde magazinselleştiriliyor bazı acılar ve kederler. Oysa ki magazinle hiç bir şekilde alakası olmayan ağırdı ve zordu. Sizler biliyorsunuz bunu ve bugün ilk cezanın kabulünü yaşadık ilk mayıs ayında ve sonrasında devamı da gelecek çok daha önemli sonuçlarla karşılaşacağız. Haklı olan hiç kimsenin kendini savunmaya ihtiyacı yoktur. O yüzden ben 1,5 senedir hiç bir şeklide cevap vermedim sadece işimi iyi şekilde yapmaya çalışıyorum ve bundan sonra da bu böyle devam edecek."