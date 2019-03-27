27 Mart 2019, 15:54
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Gülben Ergen, Erhan Çelik Davasıyla İlgili İlk Kez Konuştu

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen ile eski eşi Erhan Çelik arasında devam eden bir dava daha sonuçlandı. Mahkumiyet hükmünün geri bırakılmasına karar veren mahkeme, Erhan Çelik'in 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına da hükmetti.

Gülben Ergen, olaylı bir şekilde ayrıldığı eski eşi Erhan Çelik'in ceza almasına ilişkin ilk kez konuştu. Ergen, zor bir sürecin ilk zaferini yaşadığını ve devamının geleceğini söyledi.

"HAKLI OLAN HİÇ KİMSENİN KENDİNİ SAVUNMAYA İHTİYACI YOKTUR"

Ergen Radyo Viva'da yayınlanan Ağır Masa programına bağlandı. İşte Ergen'in o açıklaması:Bugün kazanılan ilk zafer değil, devamı da gelecek. Çok zor bir süreçti, bir kadın olarak benim yaşadığım. Maalesef ülkemizde acı çeken ve çektirilen kadınlara seyirci kalmak gibi kötü bir alışkanlığımız var. Seyir ederken ya da izlerken televizyon da ya da yazılı ve ya görsel medyada, bunun içeriğini göremiyoruz ama yüzeysel bir şekilde magazinselleştiriliyor bazı acılar ve kederler. Oysa ki magazinle hiç bir şekilde alakası olmayan ağırdı ve zordu. Sizler biliyorsunuz bunu ve bugün ilk cezanın kabulünü yaşadık ilk mayıs ayında ve sonrasında devamı da gelecek çok daha önemli sonuçlarla karşılaşacağız. Haklı olan hiç kimsenin kendini savunmaya ihtiyacı yoktur. O yüzden ben 1,5 senedir hiç bir şeklide cevap vermedim sadece işimi iyi şekilde yapmaya çalışıyorum ve bundan sonra da bu böyle devam edecek."

Erhan Çelik, Gülben Ergen, Magazin



YORUMLAR (13)
ÜNAL.: sen çocuklarının yüzüne nasıl bakıyorsun, hatta bakabiliyormusun önce onu bir izah et açıkla . sen evliyken evli erkek ayartan birisin, bırak geyik yapmayı. milletin karşısına çıkmaya yüzün yokken millet seni unuttu sandın da geri çıktın piyasaya. utanmaz seni
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ŞENOL: SÖZDE MİLLETE İYİ ORNEK OLUYORLAR HALBUKİ TOPLUMUN AHLAKINI BOZAN BU VE BUNUN GİBİ YÜZLERCE SÖZDE ÜNLÜ
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BOŞVER: ''''Bir kadın olarak'''' Kadınsan kadınsın Pozitif ayrımcılık konusu saçma bir yere gider oldu . . . Kadın ve erkek farklı ağırlıklarlrın toplamıyla eşittir . Kadın kadınlığını erkek erkekliğini yaptığı sürece problem yok ama kadına o kadar hak ver sonra erkeğin yapması gereken adamlığa soyun . . . . bu dengeyi alt üst eder. . Saçmalamayın artık
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POYRAZ: Bu evliliği yaparak kendini ne halllere düşürdün Erhan !inşaALLAH aynı hatayı bir daha yapmazsın, bu kadın senin dengin miydi ?
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SELİN: Velhasıl evleneceğin kadını iyi seçeceksin.
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