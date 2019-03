Gülben Ergen'in 12 Milyon Dolara Kiralık Katil Tutup, Cinayet İşlettiği İddia Edildi!

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında ortaya çıkarılan Asım Bayram cinayetinin zanlılarından Murat Güneş, bir önceki işlediği cinayeti ünlü bir ismin azmettirdiğini ve 12 milyon dolara kiralık katil olarak görev aldığını anlatmıştı. Sosyal medyada o ünlü ismin Gülben Ergen olduğu iddia edildi.

MÜGE ANLI'DA BAHSİ GEÇEN ÜNLÜ GÜLBEN ERGEN Mİ?

Müge Anlı'daki Murat Güneş'in ifadesinden sonra herkes ünlü ismi araştırmaya başladı. 2006 yılına ait haberlerde yazılanlar Murat Güneş'in iddialarının odağındaki ünlü kişinin Gülben Ergen olduğu yönündeydi. Peki, Murat Güneş'i kiralık katil tutan kişi gerçekten Gülben Ergen mi? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkan Asım Bayram cinayetinin katil zanlılarından Murat Güneş'in 2005 yılında Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi'nde Gürinan Bayramoğlu'nu öldürmekten 10 yıl hapis yattığı ortaya çıktı.

O YILLARA AİT HABERLER ORTAYA ÇIKTI

2005 yılında gazetelere yansıyan haberlerde Gülben Ergen gündeme gelmişti. " Gülben Ergen'e cinayet suçlaması" başlıklarıyla yansıyan haberlerde şu ifadeler yer almıştı: " Antalya'nın Beldibi Beldesi'nde 27 Temmuz 2005'te öldürülen disko işletmecisi Gürinan Bayramoğlu'nun (33) ömür boyu hapis istemiyle yargılanan biri tutuksuz 3 katil zanlısının yargılanmasına devam edildi. Bayramoğlu'nun ağabeyi Gürcan Bayramoğlu, olayda ünlü sanatçı Gülben Ergen'in azmettirici olduğunu öne sürerek şikayetçi oldu. Bayramoğlu'nun katil zanlıları Umut Armağan İbişoğulları (21) ve Murat Güneş (30) ile tutuksuz yargılanan İrfan Çelik (56), dün Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Gürcan Bayramoğlu, sanıkların da bulunduğu mahkeme salonunda, kardeşini şarkıcı Gülben Ergen'in öldürttüğünü ileri sürdü. Kardeşinin basit bir küfürleşme sonucu öldürüldüğüne inanmadığını belirten Bayramoğlu, 'Kardeşim 1988'de Gülben Ergen'in ağabeyi Rıfat Ergen'i tabancayla vurarak öldürmüştü. 1991'de affla serbest kaldı. Bu nedenle kardeşimin Gülben Ergen tarafından öldürülmüş olabileceğini düşünüyorum. Tutuklu sanıkların da bu işte tetikçilik yaptığını sanıyorum." dedi.

GÜLBEN ERGEN "İFTİRA" DİYEREK YALANLAMIŞTI

İddianın gündeme geldiği dönemde Gülben Ergen, yıllar önce ağabeyinin bir kaza kurşunu sonucunda öldüğünü söylemiş, Antalya'dan gelen bu iddiaya avukatı aracılığıyla yanıt vererek, "Gürcan Bayramoğlu isimli şahıs tarafından ortaya atıldığı iddia edilen ifade ve beyanlar gerçek dışıdır, asılsızdır. Gülben Ergen Erdoğan'ın böyle bir olayla hiçbir ilgisi yoktur, olamaz da. Yazılanlar asılsızdır, iftiradır, çirkindir." demişti.

GÜLBEN ERGEN'DEN O İDDİALARA YANIT VERDİ

Gülben Ergen, hakkında ortaya atılan iddialara Instagram hesabından, "Romayı'da ben yakmış olabilir miyim?" şeklinde yanıt verdi.