Gülben Ergen'in eski eşine hakaret davası...

Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, (DHA ŞARKICI Gülben Ergen'in, kocası tarafından katledilen Emine Bulut cinayetine ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda eski eşi sunucu Erhan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 ay'a kadar hapis cezasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki Erhan Çelik'in avukatı Ahmet Avşar ve Gülben Ergen'in avukatı Emek Emre katıldı. Avukat Emek Emre duruşmada söz alarak, "İddianame konusu tek bir paylaşımdır. 'Bu ifadesi namus adı altında kadına el kaldıran genele söylenen bir ifadedir. Kesinlikle ve kesinlikle Erhan Çelik'in şahsına yönelik söylenmemiştir. Gülben Ergen dün Ankara seyahati dönüşü korona virüsü tehlikesi sebebiyle uçağından inememiş ve İstanbul'a gelememiştir. Gülben Ergen de esasen yargıcın huzurunda beyanda bulunmak istemiştir. Bir sonraki celse hazır olacaktır" şeklinde konuştu.

" SANIK AÇIKLAMALARINDA MÜVEKKİLİMİ KASTETMİŞTİR "

Erhan Çelik'in avukatı Ahmet Avşar ise Gülben Ergen'den şikayetçi olduklarını belirtti. Gülben Ergen'in beyanlarında açık açık Erhan Çelik ile ilgili geçmişte yaşadığı şeyleri karalama kampanyası haline getirdiğini belirten avukat Avşar "Sanık açıklamalarında müvekkilimi kast ederek suçlamalarda bulunmuştur. Sanık 'başından geçen bir olayı kendisini sevenlerle paylaşmak ihtiyacı hissettiğini' açıkça ifade ederek suçu ikrar etmiştir. Sanık Gülben Ergen hakkında zorla getirme kararı verilmesini talep ederiz" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, sanık Gülben Ergen'in gelecek duruşma dinlenilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.