30.06.2019 14:53
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Gülben Ergen'in sürekli davalar açtığı Erhan Çelik'ten ders gibi paylaşım

Gülben Ergen

Gülben Ergen'in sürekli davalar açtığı eski eşi Erhan Çelik'ten ders niteliğinde bir paylaşım geldi.

28 Eylül 2014'te evlendikten sonra Aralık 2016'da boşanarak yollarını ayıran Gülben Ergen ve Erhan Çelik , Ergen'in açtığı davanı sonuçlanmasından sonra tekrar gündeme geldi.

HAYAT DERSİ VERDİ

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in şikayeti sonucu açılan davada60 bin TL ve 1 yıl 8 ay hapis cezası alan Erhan Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta hayat dersi verdi.

"EŞ DEĞİL, ASLINDA BİR HAYAT ARKADAŞI SEÇER İNSAN"

Ünlü sunucu Instagram hesabından duygularını şu satırlarla ifade etti: Eş değil, aslında bir hayat seçer insan.Ve seçtiğin, senin yol arkadaşın olur. Sonra da o seçimini yaşarsın. Geçmişe bakınca, ben tek bir yanlış seçimimle, aileme, dostlarıma ve sevenlerime hiç hak etmedikleri üzüntüler yaşattım. Bugün medyaya da yansıyan haberle, uğradığım haksızlığın yanında, onlara yaşattığım üzüntüden kaynaklı pişmanlıklarım çok daha büyük. Hepsinden özür dilerim. Ama bu vesile ile herkesin şunu bir kez daha bilmesini isterim; bana yaşatılan ne olursa olsun ömrümü doğruluk ve dürüstlükle sürdürmeye devam edeceğim.Sevgi ve saygılarımla.

Aralık , Eylül , Erhan Çelik , Gülben Ergen , Magazin

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