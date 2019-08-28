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Gülben Ergen, "Kızların şortları ayıp sınırını aşmış" diyen Ömür Gedik'e sert çıktı

Başarılı şarkıcı Gülben Ergen, "Bazı kadınların şortlarının boyu ayıp sınırını aşmış durumda" diyen Ömür Gedik'e ateş püskürdü.

28.08.2019 07:53 Gülben Ergen,

Şarkıcı Ömür Gedik sosyal medya hesabından tartışma yaratan bir paylaşım yaparak "İstanbul AVM'lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda..." dedi. Kısa sürede tepki çeken paylaşıma bir sert eleştiri de şarkıcı Gülben Ergen'den geldi.

"BİLEREK YAPIYORLAR"

Ömür Gedik, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul AVM'lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda... Plajda değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar..." dedi.

"KİM KİMİ DÜZELTECEK"

Gedik'in tepki çeken şort tartışmasına katılan Gülben Ergen de şunları söyledi: "Bize ne başka hayatlardan? Herkes kendi yaşamına bakarsa daha iyiye gideriz. Bize ne başkasının ne giydiğinden? Ne yediğinden? Nerede kiminle olduğundan? Kadın kadını neden sorgular? Kıyafet seçimini neye ne kadar anlatır? Neden tene bakar insanlar? Neden bez parçası kadardır 'namus' neden yargılar kadın kadını özellikle? Her gün bir kadın ölüyor bu ülkede. Daha yeni öldü hem de kızının gözleri önünde kanlar içerisinde! Şort ne? Kime göre uygun ya da değil? Kim kimi düzeltecek!"

Ömür Gedikin şort yorumu sosyal medyayı salladı: Bazıları ayıp sınırını aşmış durumda


Gülben Ergen, Ömür Gedik, Magazin

YORUMLAR (37)
BİRSEN: gülben ergen la bunları sen mi söylüyorsun bize de ne kimlesin ne içiyorsun ne yiyorsun ama maşallah her gün seni görüyoruz magazinde sen önce edep namus bil seninde kadınlara neler yaptığını biliyoruz şimdi mi savunur oldun ömür gedik haklı iyi o zaman çıplak gezin
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DOĞRUCU: Gülben Ergen en son konuşucak kişidir.
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BJK: ömür gedik kara çarşaf giymiş sadece gözlerinin ucu gözüken çocukları korkutan cinsten kara çarşafla dolaşan en lüks avmler de çirit atanlara neden diyemiyorsun ha delikanlı ? Ha bana sorarsanız ben ikisinede karşıyım herşeyin fazlası abartısı zararlı !
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POYRAZ49: Biirileri ülkeyi her yerden kaşımaya başladı, biz bu fiilimleri yetmişli yıllarda seyrettik bu nedenle kim haklı kım haksızdan ziyade toplumu kim bu hale getiriyor, bu ayrışımın sebebi nedir buna bakmak gerkeli haksi halde basıt görülen konularda bile çekişmeler devam edecektir
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MİSAFİR: Gülben namlı kadın o istediğini yapıyor zaten onun için şaşırmadım biraz edep lazım kadın olmak icin
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CEMALCCC: Kusura bakma Gülben ama, ömür gedik haklı...
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ADINIZI YAZIN: gülben boş yapmışsın
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SAMET: Ömür sonuna kadar haklı bence. Plajda giy ok ama avm de insanlar ailesi ile biraz vakit geçirmeye geliyor gözlerine hitap eden bu görüntüyü görmeye gelmiyorlar.
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HASAN: cem uzanın evinde en mahrem kasetleri ortaya çıkan gülben ergen namus tartışmalarına katıldı sonunda.
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OSMANİYE: İÇERİKLİ FİLM YILDIZI GÜLBEN SEN BU KONU HAKKINDA SÖZ SAHİBİ BİLE OLAMAZSIN
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