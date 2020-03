Gülben Ergen Maltepe'de "kız kardeşleri" ile buluştu

Maltepe Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen " Türkiye 'de ve Dünyada Kadın" forumunun ikinci oturumu tamamlandı. Gülben Ergen, Nazan Kesal ve Tuba Ünsal'ın da katıldığı ikinci gün toplantılarında kadının ekonomiye katılımı, eğitim ve fırsat eşitliği, siyasette kadın temsiliyeti, benim hikayem, senin hikayen başlıklı konular ele alındı. Ünlü sanatçı Gülben Ergen, Bilge Köyü katliamından sonra kurduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği'ni ve çocuklar için yaptıklarını anlatarak, "Anlatılan hikayeleri dinledim. Çok umutlandım. Burada ben yeni kız kardeşlerimi buldum. Hepimiz kız kardeşiz" dedi.8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, dünyanın 15 ülkesinden ve Türkiye'den kadınların katılımlarıyla gerçekleştirilen forumun ikinci günü, Elite World Asia Otel'de kadının ekonomiye katılımı başlığıyla başladı. Gazeteci Özlem Gürses'in sunuculuğunu, gazeteci Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünü yaptığı oturumda Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) başkan yardımcısı Tijen Mergen ve KAGİDER kurucu üyesi Pelin Özkan kadının ekonomideki yerini anlattı. Toplum, ticaret, tarım ve teknolojiden oluşan dört alanda faaliyet gösterdiklerini belirten Tijen Mergen, 62 milyar dolarlık işlem hacimleri olduğunu ve 250 bin istihdam sağladıklarını ifade etti. Dünya ölçeğinde yapılan araştırmalara göre, toplumsal cinsiyet eşitliğinde 153 ülke arasında Türkiye'nin 131. sırada olduğunu söyleyen Mergen, kadınların 1991'de bilişim sektöründeki varlıklarının yüzde 36 olmasına karşın, 2019'da bu oranın yüzde 25'e düştüğünü belirtti. Mergen, özellikle tarım ve teknoloji alanlarında kadın eli değmesinin şart olduğunu söyledi. Pelin Özkan ise toplumsal cinsiyet eşitliğinin kadın ve erkek kavramlarına indirgenmemesi gerektiğini, pozitif ayrımcılıktan ziyade fırsat eşitliğinin önemli olduğunun altını çizdi. Kadın eşittir erkek demenin, özgürlüğü sağlayacağını ifade eden Özkan, kadının sokağa, sanata, iş ve siyaset alanlarına dahil olmasının bir özgürlük ve kalkınma olacağını belirtti."Hepimiz kız kardeşiz"İkinci oturumda Özlem Gürses'in moderatörlüğünde Köy Okulları Değişim Ağı Kurucusu Mine Ekinci, sanatçı ve Çocuklar Gülsün Diye Derneği Başkanı Gülben Ergen, öğretmen ve aktivist Saadet Özkan ve Yaka Kooperatifi Başkanı Gülmay Gümüşhan söz aldı. Sanatçı Gülben Ergen, Bilge Köyü'nde yaşanan ve 44 kişinin ölümüyle sonuçlanan katliamdan sonra bölgeye gittiğini ve bundan sonra çocuklar için bir şeyler yapması gerektiğini düşünerek, Çocuklar Gülsün Diye Derneğini kurduğunu ifade etti. 40. ana okullarını açacaklarını belirten Ergen, "Yaşam felsefesi olarak her ne görüyor ve duyuyorsak yerinde görmeden anlayamayız. 28 sene boyunca, meslek hayatım boyunca farklı illere gittim ama o çocukları yerinde görünce her şey çok farklılaştı. Köy görmüştüm, sıcaklığını iyi biliyorum. O köylerde de yaşamın hüzünlü ama gerçek yüzünü gördük. Dernek olarak biz Mardin'e gideriz ama Çocuklar Gülsün Okulu Nusaybin'dedir. En dokunulmamış, en uzak yerlerde okullarımız var. 'Haydi Kızlar Okula', 'Baba Beni Okula Gönder'de eğitim almışımdır değerli Türkan Saylan'dan. Tırnağı olamayız ama o kapılar açıldıkça biz aslında oradaki yaşamın ne olduğunu gördük" dedi. Foruma katılanların kardeş olduğunu ifade eden Ergen, Tunceli Çemişgezek'te Mahir'in Robert Koleji'ni kazandığını görünce çocuklarının odasındaki Spider-man posterini indirip onun posterini astığını söyledi ve "Anlatılan hikayeleri dinledim. Çok umutlandım. Burada ben yeni kız kardeşlerimi buldum. Hepimiz kız kardeşiz" diyerek, yeni projelerde yer alacağını söyledi.Üçüncü oturumda moderatörlüğünü CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin üstlendiği, "Siyasette Kadın Temsiliyeti" konusu ele alındı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çevik, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse ve KADER Başkanı Nuray Karaoğlu'nun katıldığı oturumun açılışında konuşan Gamze Akkuş İlgezdi, "Ataerkil düzende makbul kadın tanımı yapılmış; geçenlerde yapılmış bir araştırmanın sorusu kadınlar da siyasette başarılı olabilir mi, sorusunu içeriyor. Oradaki de bağlacı bakış açısını özetliyor. Araştırmanın sonucu yüzde 81 başarılı olur demiş ama kadının siyasetteki temsili aynı oranda yüz güldürmüyor. Seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere kadına birçok hakkın verilmesi, Fransa'dan bile on yıl önce olmasına rağmen bugün hala az ses çıkaran, sadık, geleneklere uyan olmaya zorlanıyoruz, ötekileştiriliyoruz. Siyasette varmış gibi görünen bir kadın imgesi var. Biz mecliste susmak için değil, konuşmak için varız" dedi.CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse ise tüm dünyada kadınların benzer sorunlar yaşadığını, forumdan da deneyimlediğini ifade ederek, şunları söyledi: "Foruma katılan, hayata el atmış, kadın mücadelesinin büyümesine destek vermiş konuşmacıların çalışmaları, anlattıkları umudumu arttırdı. Siyasetin yapısı kadın temsilini zorlaştırıyor. Hala haklarını bilmeyen kadınlar var. Yaşadıkları zorlukları, tecavüzü, ensesti gizlemeye çalışan kadınlar var, yaşadıkları toplumda dışlanmamak için. İnsana dokunarak siyaset yapmak çok önemli." Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çevik de, dünya ülkelerinden örnek vererek, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini çözecek olan kurumun siyaset olduğunun altını çizdi. KADER Başkanı Nuray Karaoğlu ise kadınlar olarak seçmen nüfusunun yüzde 51'ini oluşturduklarını söyleyerek, oyları desteklenen siyasi görüşün kadın adaylarından yana kullanılması gerektiğini belirtti. - İSTANBUL