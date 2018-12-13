13 Aralık 2018, 20:28
»»

Gülben Ergen, Vücudunun Sınırlarını Zorladı

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, spor yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ergen, vücudunun sınırlarını zorladı.

Instagram hesabından spor yaptığı anları takipçileriyle paylaşan Gülben Ergen, vücudunun sınırlarını zorladı.

TAKİPÇİLERİ MOTİVE ETTİ

Kış aylarında olmamıza rağmen sporunu aksatmayan Gülben Ergen, devam ettiği bir pilates salonunda çalışırken çekilmiş fotoğrafıyla vücudunun sınırlarını zorladı. Yaptığı zor hareketten anlaşıldığı kadarıyla aletli pilateste işi ilerlettiği belli olan Gülben Ergen, takipçilerinden de çok sayıda motive edici mesaj aldı. Ergen'in bir takipçisi paylaşıma, "Gülben hanım ne kadar esneksiniz sizi tebrik ediyorum." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Çocuk doğurmanıza rağmen sporcu kişiliğinizle göz kamaştırıyorsunuz." yorumunu yaptı.

Instagram,Gülben Ergen
13 Aralık 2018 Perşembe 20:28



YORUMLAR (20)
GELEVERÎ: Bunların sahibi yok mu
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
CENK ÇELİK: hacca gidenlerde böyle yaparsa. Allah ıslah etsin.Allahtan utanmaz,kuldan utanmaz,çocuğundan hiç utanmaz
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
...: beyin beyin bir iki uc
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
MAHO AĞA: Olmuyo teyze olmoyo
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
YASIN KITABI 1 MILYON BUYRUN: HACCA GITTIM BEN YA AHA DAYIYA SOR..
Yayından Kaldır
4 2
Cevap yaz
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın