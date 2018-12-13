Instagram hesabından spor yaptığı anları takipçileriyle paylaşan Gülben Ergen, vücudunun sınırlarını zorladı.

TAKİPÇİLERİ MOTİVE ETTİ

Kış aylarında olmamıza rağmen sporunu aksatmayan Gülben Ergen, devam ettiği bir pilates salonunda çalışırken çekilmiş fotoğrafıyla vücudunun sınırlarını zorladı. Yaptığı zor hareketten anlaşıldığı kadarıyla aletli pilateste işi ilerlettiği belli olan Gülben Ergen, takipçilerinden de çok sayıda motive edici mesaj aldı. Ergen'in bir takipçisi paylaşıma, "Gülben hanım ne kadar esneksiniz sizi tebrik ediyorum." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Çocuk doğurmanıza rağmen sporcu kişiliğinizle göz kamaştırıyorsunuz." yorumunu yaptı.