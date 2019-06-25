Gulbrandsen, Medipol Başakşehir için İstanbul'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir
, Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Turuncu-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, İstanbul
'a gelen 26 yaşındaki golcü oyuncu, sağlık kontrolünden geçirildi.
Transfer için son detayların görüşüldüğü Gulbrandsen'le 3 yıllık sözleşme imzalanmasının planlandığı bildirildi.
Gulbrandsen, son olarak Avusturya
ekibi Red Bull Salzburg
'da forma giydi. Red Bull Salzburg ile geçtiğimiz sezon ligde 23 maça çıkan Norveçli oyuncu, 7 kez fileleri havalandırdı.
Turuncu-lacivertli kulüp, golcü futbolcuları Emmanuel Adebayor
ve Riad Bajic ile yollarını ayırmıştı.