Gülcan Irmak Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız TUNCELİ MAZGİRT belediye başkan adayı olan Gülcan Irmak isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TUNCELİ MAZGİRT ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Gülcan Irmak isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız TUNCELİ MAZGİRT adayı Gülcan Irmak kimdir? Bağımsız TUNCELİ MAZGİRT adayı Gülcan Irmak yüzde kaç oy aldı?

Gülcan Irmak Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız TUNCELİ MAZGİRT belediye başkan adayı olarak gösterilen Gülcan Irmak MAZGİRT ilçesinde % 0,20 oranında oy almıştır. MAZGİRT ilçesinde % 0,20 oranında oy olan Gülcan Irmak adlı Bağımsız adayı toplamda 2 adet oy sayısına ulaştı.

TUNCELİ MAZGİRT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.