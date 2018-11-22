Gülcemal'de Iı. Etap İhaleye Çıkıyor

Trabzon
Büyükşehir Belediyesi, I. etap tahkimat ve dolgu çalışmalarını tamamladığı Sahil Dolgu (Gülcemal) Projesi'nin II. etap tahkimat ve dolgu işini ihaleye çıkartıyor.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
, "I. etapta 250 bin m2 alan kazandık, II. etapta da 550 m2 dolgu yapacağız" dedi.
Sahil Dolgu (Gülcemal) Projesinin etap etap tamamlanacak dev bir proje olduğunu ifade eden Gümrükçüoğlu, "11 Aralık
'ta II. etabın dolgu ve tahkimat işini ihale edeceğiz. Bu etap, I. etaptan Ayasofya
Kavşağı'na kadar olan kısmi ihtiva ediyor. Bundan sonrada sıra III. etaba gelecek. Ayasofya Kavşağı'ndan Kemerkaya
'ya kadar olan kısmı içeren III. etapta insanlarımızın denize girebileceği kumsal alanlar oluşturmayı planlıyoruz. I. ve II. etapta toplamda 800 m2 alanı şehrimize kazandırmış olacağız" dedi.
Sahil Dolgu (Gülcemal) Projesi ile Trabzon'un, Karadeniz Bölgesi
'nin en büyük yaşam alanını kazanacağını kaydeden Gümrükçüoğlu, "Halkımızın denizle bağlantısı kesilmiş olan Beşirli ile Kemerkaya arasındaki bölgede bu önemli çalışmayı icra ediyoruz. Bu sayede Trabzon'umuzun denizle kesilen bağlantısı en güzel şekilde yeniden tesis edilmiş olacaktır. Burada asla düz dolgu yapmıyoruz. Trabzon sahilini adeta dantel gibi işliyoruz. Bu büyük alanın ne şekilde değerlendirileceği halkımızın talepleri doğrultusunda belirlenmektedir. Gülcemal Projesi tamamlandığında komşu illerin akın ettiği, turizme büyük katkısı olacak, misafirlerinin hiç sıkılmadan saatlerce vakit geçirebileceği çok önemli bir yaşam alanı kazanmış olacağız" diye konuştu. - TRABZON
Aralık,Trabzon
22 Kasım 2018 Perşembe 16:00