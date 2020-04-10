Gülden'den çocuklara kitap dinletisi

Okuduğu masalla büyük beğeni toplayan ünlü sanatçı; "Çocuklar benim için en hassas konu karantina günlerinde onların yüzünü gülümsetebildiysem ne mutlu bana" Diyerek "Böyle bir projede olmak benim için büyük mutlulukçocuklar bizim geleceğimiz." Dedi.

Kaynak: Bültenler