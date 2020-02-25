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Gülden ve Ümit Yaşar Türkiye turnesine çıkıyor

"Yatsın Yanıma" ve "Soğuk Odalar" gibi bir çok hit şarkıya imza atan başarılı sanatçı Gülden ve arabesk müziğin önde gelen ismi Ümit Yaşar, bir araya geldikleri sahne projesi ile Türkiye turnesine çıkmaya hazırlanıyorlar

25.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:41Gülden ve Ümit Yaşar Türkiye turnesine çıkıyor

Geçtiğimiz günlerde provalara başlayan ikili, " 'nin her yerini gezeceğiz. Dinleyicilerimizi Pop ve Arabesk'e doyuracağız. Bizi de çok heyecanlandıran bir repertuar hazırladık. Mendilleri hazırlasınlar. Hem ağlatıp, hem oynatacağız." dediler.

İlk durakları Adana

İkilinin ilk durakları 13 Mart Cuma günü Adana Jolly Joker sahnesi olacak. 14 Mart'ta Antakya, 15 Mart'ta Gaziantep'de hayranlarıyla buluşacaklar.

Sahnelerin yeni ikilisi Gülden ve Ümit Yaşar konserlerinin son dakikalarında dinleyicilerine sürprizleri olacağı müjdesini de verdi.


Türkiye, Adana, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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