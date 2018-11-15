Güldür Güldür'e Sürpriz Transfer! Ünlü Şarkıcı Emre Altuğ Kadroya Dahil Oldu

Yeni kadrosu merak konusu olan programa bu sezon sürpriz bir isim transfer oldu. Müzisyenliğinin yanı sıra oyuncu kimliğiyle de adından söz ettiren Emre Altuğ, 'Güldür Güldür Show' programının ekibine dahil oldu.

"EKİBİMİZE HOŞGELDİN"

Programın yapımcısı Ali Sunal, sosyal medya hesabından güzel haberi takipçileriyle paylaştı. Sunal, "Efendim Güldür Güldür Show gururla sunar. Emre Altuğ, hoşgeldin. Kendisi ailemize katıldı. Güzel arkadaşım keyif, şeref verdin!" notuyla müjdeyi verdi.

SİNEMA FİLMLERİYLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ

Usta tiyatrocu Yücel Erten'in sahneye uyarladığı 'Azizname' isimli tiyatro oyununa da devam eden Altuğ, son yıllarda peş peşe çektiği sinema filmleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. 'Eyvah Düşüyorum' yarışmasını sunan Onur Buldu'nun da yine ekibinde yer alacağı 'Güldür Güldür Show'un çekimlerinin ay sonunda başlaması planlanıyor.