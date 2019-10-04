Güldür Güldür İrem Kahyaoğlu kimdir? İrem Kahyaoğlu biyografi?

Show TV ekranlarında izleyiciyi kahkahaya boğan Güldür Güldür Show, İrem Kahyaoğlu, Çağlar Çorumlu ve Aylin Kontente yeni sezona giriş yapıyor. Yeni isimlerle kadrosunu güçlendiren Güldür Güldür Show merakla beklenirken İrem Kahyaoğlu kimdir ve İrem Kahyaoğlu biyografi konuları merak konusu oldu.

İREM KAHYAOĞLU KİMDİR?

İrem Kahyaoğlu, 17 Ekim 1980 tarihinde Kocaeli'de doğdu. İlk ve ortaöğretimi burada okudu. Oyuncunun tiyatro merakı okul yıllarında başladı. Sonrasında ise Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı bölümünden mezun oldu.

Oyunculuk kariyerine 2004 yılında ATV'de yayınlanan Aliye dizisiyle adım attı. 2006 yılında Aynı Çatı Altında isimli dizide oynadı.

2015'te ATV'nin bir başka popüler dizisi Karadayı'da Suna, 2016'da Aşk Yalanı Sever dizisinde Bahar ve 2017 yılında Yıldızlar Şahidim adlı dizide Mebruke karakteriyle izleyicilerin karşısına çıktı.

Kiralık Aşk dizisinde de boy gösteren İrem Kahyaoğlu, 2015 yapımı Şeytan Tüyü filminin oyuncu kadrosunda da yer aldı.

FOX'ta ekrana gelen Yasak Elma dizisinde Şengül Doğan karakterini canlandırdı.

2018'in sonlarına doğru Yasak Elma'dan ayrılıp Show TV'deki Gülperi dizisine transfer oldu.

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları

Keşanlı Ali Destanı/ Oyuncu - 2017

Tıngır Mıngır Ülke/ Oyuncu - 2015

Yalancı/ Oyuncu - 2014

Rasat Zamanı/ Oyuncu - 2012

Karanlıkta Komedi/ Oyuncu - 2010

Irk Bitig/ Koro - 2008

Rol Aldığı Diziler

Yasak Elma (Şengül Doğan, Yıldız'ın akıl hocası, 2018)

Yıldızlar Şahidim (Mebruke, 2017)

Karadayı (2 Sezon, Suna, 2012-2013)

Aynı Çatı Altında (2006)

Aliye (2004)

Rol Aldığı Filmler

Şeytan Tüyü (2015)