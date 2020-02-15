Haberler » Magazin » Güldür Güldür Show'un turnesi kanlı bitti: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var - Magazin

Güldür Güldür Show'un turnesi kanlı bitti: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Almanya'nın başkenti Berlin'de Güldür Güldür Show'un gösterildiği salonun önünde iki grup arasında kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

15.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:15

Tempodrom'da gerçekleşen Güldür Güldür Show'un turnesi kanlı bitti. Şovun gösterildiği salondan saat 23.00 sıralarında dışarı çıkan gruba, siyah giyimli 15 kişilik bir grup saldırdı. İki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu ve 1 kişi aldığı yaralar sonucu kaldırıldığı hastanede öldü.

SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olay yerine çok sayıda polis geldi ve saldırganlar kaçtı. Ağır silahlı polisler çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Saldırının nedeni ve iki grubun birbiriyle husumeti olup olmadığı konusunda bir açıklama yapılmadı.

"TÜRKLER'İN ŞOVUNUN ARDINDAN ÇATIŞMA ÇIKTI"

Alman basını, "Türkler'in şovunun ardından, 'de silahlı çatışma çıktı" diyerek olayı geniş şekilde duyurdu.

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ AÇIKLANMADI

Sözcü'de yer alan habere göre; Tempodrom salonu, Türkler'in yoğun olarak yaşadığı ve 'Küçük İstanbul' denilen Kreuzberg Semti'nde bulunuyor. Ölen kişinin Türk kökenli olduğu anlaşılırken, şu ana kadar kimliği konusunda bir açıklama yapılmadı. Ağır yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtiliyor.

Güldür Güldür Show'un turnesi kanlı bitti: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Almanya, Berlin, 3. Sayfa, Magazin, Güncel


HABER YORUMLARI (20)
MERT:Bir toplum düşünün ki, ne eğlenmesini biliyor ne de çalışmasını.. Düğünde havaya kurşun sıkar, konvoy yapar trafiği berbat eder, maçı, konseri savaş alanına çevirir, çok yazık, okullarda din kültürü ve ahlak dersinde sadece din öğretiliyor, ahlak eksik kalıyor...
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
MELİS:BKM kadar kibirli egolu sözde kültür merkezi görmedim Yılmaz Erdoğan ve bütün çalışanları öğrenciler insanlara üsten bakiyorlar
Yayından Kaldır
6 2
Cevap yaz
R:Kesin Pkk dir, Türklere Problem yaratmak istemistir. ALLAH belani versin pkk
Yayından Kaldır
12 3
Cevap yaz
MEMLEKETİM:Güldür güldürü agla aglaya cevirmis kerizler. Ne gülmesini biliyoruz nede eylenmesini. Böyle bir ahmak toplum ancak bizden cikar.
Yayından Kaldır
10 6
Cevap yaz
AYLİN:Almanya türklerin şovundan sonra demiş...başkalarının şovuna izin veriyorsun legalleştiriyorsun ama...
Yayından Kaldır
4 3
Cevap yaz
HAKAN GÜLLE:artık espiri bulamıyorlar argodan espiri yapıyorlar.
Yayından Kaldır
15 4
Cevap yaz
YİLDİRİM BOSTANCİ:Yilmaz erdoganin bulundugu bir gosteri gurubu lanetli gurup hersey ortada insanlar bir birine dusurdu
Yayından Kaldır
10 7
Cevap yaz
MELEK:güldür güldür Ali Sunal''ın, çok güzel hareketler proğramı Yılmaz Erdoğan''ın karıştı heralde
Yayından Kaldır
0 0
MANAV:Komik bir şow kırolar
Yayından Kaldır
9 5
Cevap yaz
COŞKUN ÇAKIROĞLU:Yuh artık be kardeşim,nereye gitsek aynı angutluğu yapıyoruz,tahminen bu 36 Boys denilen Türk çetesiyle alakalı olabilir,orada baya söz sahibiymiş galiba,de vurulanmıdır vuranlarmıdır yada farklı bir durum mu yakında çıkar kokusu
Yayından Kaldır
6 2
Cevap yaz
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın
Magazin

Son Dakika Haberleri

13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
15.02.2020 14:39:36