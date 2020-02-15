Güldür Güldür Show'un Berlin turnesinde yaşanan saldırı sonrası Alman polisinden ilk açıklama

Almanya 'nın başkenti Berlin'de Güldür Güldür Show'un gösterildiği salonun önünde iki grup arasında kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Büyük yankı uyandıran olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Alman polisi, saldırıda herhangi bir terör şüphesi olmadığına dikkat çekti.

TERÖRLE İLGİLİ BİR EMARE BULUNAMADI

Cuma gecesi yerel saatle 22.50'de, Güldür Güldür Şov adlı Türk komedi oyununun sahnelendiği sırada yaşanan olayda, alman polisi, silahlı saldırının seyircilerle bağlantısı olup olmadığının henüz bilinmediğini aktardı. 42 yaşında bir adamın öldüğünü açıklayan polis, saldırının terörle bağlantılı olduğuna yönelik bir emare bulunmadığını kaydetti. Güvenlik güçleri, birden fazla olduğu belirtilen ve olay yerinden kaçan saldırganları arıyor.

BİRDEN FAZLA SALDIRI OLABİLİR

Möckernstrasse'deki etkinlik binasının ana girişinin hemen önünde gerçekleşen olayda incelemelerde bulunan Savcı, olayı kaç kişinin gerçekleştirdiğinin henüz belirsiz olduğunu dile getirdi.

ÖLDÜRÜLEN ŞAHSIN KİMLİĞİ AÇIKLANMADI

Ölen kişinin Türk kökenli olduğu anlaşılırken, şu ana kadar kimliği konusunda bir açıklama yapılmadı.

DIŞ BASINDA BÜYÜK YANKI BULDU

Dün gece saatlerinde yaşanan saldırı, dış basında da kendine büyük yankı buldu. Alman basını, "Türkler'in şovunun ardından, Berlin'de silahlı çatışma çıktı" ifadeleriyle haberi duyurdu.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken saldırganlar kaçmayı başardı. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alınırken, saldırının neden yapıldığı ve iki grup arasında husumet olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Olay yerinden kareler: