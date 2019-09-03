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Güldür Güldür Show'un yeni sezon isimleri belli oldu! Sevilen isim Çağlar Çorumlu geri dönüyor

Ekranların en çok güldüren şov programı Güldür Güldür bomba bir haberle ekranlara dönüyor. Geçtiğimiz sezon kadrodan ayrılan Çağlar Çorumlu ile yeni sezon için anlaşma sağlandı.

03.09.2019 15:53

13 Temmuz'da son kez Show TV ekranlarına çıkan sevilen program Güldür Güldür Show, yeni bir kanal arayışında. Fenomen program, yeni sezonda bomba bir ekiple ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerdeİrem Kahyaoğlu ve Aylin Kontente ile anlaşıldığı öğrenilen programa, yıldız oyuncu Çağlar Çorumlu'nun geri döneceği öğrenildi.

SEVENLERİ BİR ÖNCE YENİ ADRESİNİN BELLİ OLMASINI İSTİYOR

Kadrosunda güçlü isimleri barındıran ve Ali Sunal'ın sunumuyla gerçekleştirilen eğlence programı Güldür Güldür Show'un sevenleri, programın bir an önce yeni adresinin belli olmasını istiyor.

HAYRANLARI ÇOK SEVİNDİ

Güldür Güldür Show'da, Çorumlu'nun yokluğunda geçen bir önceki sezonun ardından, programın sevenleri bu haberle adeta havalara uçtu.

Güldür GüldürGüldür Güldür'e katılan İrem Kahyaoğlu kimdir?

Güldür Güldür Show'un yeni sezon isimleri belli oldu! Sevilen isim Çağlar Çorumlu geri dönüyor

Çağlar Çorumlu, Magazin

YORUMLAR (22)
ATV YE GEL ALİ SUNAL: Güldür Güldür daha da önemli Ali Sunal işe başladığı kanal olan ATV nin Pazar yada Pazartesi günlerini doldurabilir Bülent Çolak (Ulvi) Alper Kul diğer komik tiplerle gündelik olaylara göndermeler ile 1bu iş yürür
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....: KABAK TADI VERİYOR AYNI SKEÇLER
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EVSA: ADAM İŞİNİ ÇOK İYİ YAPIYOR YA
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DAMDAKİ KEMANCI: İşini biliyor köfte hor . . . Baktı mama kesiliyor , hemen kürkçü dükkanına kapağı atıyor . Sanatçı adam severek izleniyor
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DAMDAKİ KEMANCI: KUMLUCA UĞUR , madem bana dümbük diyorsun adresini ver DEMRE''DEN seni meskeninde pazarlayacak adam göndereyim . . . Terbiyeli ol
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CAN DEP: Güldür Güldür Show güzel ancak asla be asla bu hareketler güzel hareketler kadar degil,zaten bu onun taklidi gibi bir şey..
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CAN DEP: Bu hareketler güzel hareketlerdeki bütün oyuncular belirli yerlere geldiler hangi birisini anlatayim tekrar diyorum güldür show tamamiyla onun bir taklididir,ama asla kötü demiyorum..
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OBALİ: kardes yasen gülmesini bilmiyon yada icinde akraban var
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CAN: çok güzel hareketlerden kim acaba kaldıki bunların hepsi orijinal tiyatrocu
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ACUNBABADEULAN: şimdi ızlenır işte. adamım geliyor oleyy. eskı kadro süperdi yeniler hiç izlenmiyor
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