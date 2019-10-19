Güldür Güldür'ün Bilal'i yeni filminde tanınmayacak hale geldi

2020'de kahkaha bombardımanının yaşanacağı sinema filmi Bayi Toplantısı için geri sayım başladı. 2020 Ocak ayında izleyiciyle buluşacak olan filmin senaryosunu İbrahim Büyükak yazdı. Kadrosunda Doğu Demirkol, Onur Buldu ve Büşra Pekin'in bulunduğu film için farklı tiplemeler de çok konuşulacağa benziyor.

SAÇLARININ ORTASINI KAZITTI

Çekimleri İstanbul ve Konya'da gerçekleştirilen film için Onur Buldu'nun girdiği karakter şimdiden olay oldu. Buldu, çekimler öncesinde saçlarının ortasını kazıyarak 20 yaş yaşlanmayı göze almış.

EN KOMİK KARAKTER

Filmde gerçek bir 'Küçük esnaf' olan Buldu'nun erkek tipi saç dökülmesinden mustarip karakteri, 'Bayi Toplantısı'nın en komik karakterlerinden olacak. Güldür Güldür'ün en sevilen oyuncularından olan Onur Buldu, girdiği karakterle de dikkat çekeceğe benziyor.