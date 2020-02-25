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Güleda Cankel cinayetiyle ilgili dava - Duruşmanın ardından açıklamalar (2)

Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldüren sanık hakkında mütalaasını açıklayan savcı, "Tasarlayarak öldürme"den ceza istedi.

25.02.2020 13:17 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:21
'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldüren sanık hakkında mütalaasını açıklayan savcı, "Tasarlayarak öldürme"den ceza istedi.
Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Zafer Pehlivan, Cankel'in babası Mustafa Cankel, Isparta, Aydın, Antalya, Muğla Barolarının temsilcileri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, kadın hakları derneği üyeleri ve taraf avukatları katıldı.
Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, maktulü tehdit etme, mektup yazma, dövme, boğma ve bıçaklama gibi gerekçelerle planladığı olayı canavarca hisle gerçekleştirmeyen sanığın hiçbir pişmanlık göstermemesi gerekçesiyle "Kasten öldürme" ve "Tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Müşteki avukatları, savcının mütalaasında olayın canavarca hisle gerçekleşmediği kısmına katılmadıklarını, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
Son sözleri sorulan Pehlivan, "Ben olayı tasarlayarak yapsaydım hastaneye yanına gitmezdim ve teslim olmazdım. Olayın bir anlık olduk. O an ki psikolojiyle öldürdüm." dedi.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa ek savunma hakkı vererek, duruşmanın 16 Nisan'a ertelenmesine karar verdi.
Güleda Cankel cinayetiyle ilgili dava - Duruşmanın ardından açıklamalar (2)

Isparta, Güncel

Kaynak: AA


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