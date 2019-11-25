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Güleda Cankel'i öldürdüğünü itiraf etti! Katilin ifadesinin detayları ortaya çıktı

Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i vahşice öldüren katil zanlısının ifadesinin detayları ortaya çıktı. Cinayeti işlediğini itiraf eden katil zanlısı, sorgusunda bir sayfalık mektubun sorulması üzerine, "Bu mektubu korkutmak amacıyla Güleda Cankel'e atacaktım" dedi.

25.11.2019 19:48 | Son Güncelleme: 25.11.2019 20:04

'da üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Güleda Cankel'i öldüren Zafer P'nin, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. Savcılıktaki ifadesinde 'da oturduğunu ve tornacılık yaptığını belirten Zafer P. (19), cinayeti işlediğini itiraf etti.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadenin de kendisine ait olduğunu ve bu ifadesini tekrar ettiğini belirten Zafer P, 2015 yılında Muğla'da bir arkadaş ortamında tanıştığı Güleda Cankel'in üniversite okumak için Isparta'ya geldiğini, bu süreçte aralarının açıldığını ileri sürdü.

"ARAMIZDA HAKARET VE YARALAMA OLAYLARI GERÇEKLEŞTİ"

Güleda'nın Isparta'ya gittikten sonra kendisinden ayrıldığını iddia eden Zafer P, 15 Kasım'da kente giderek konuşmak istediğini, iki gün kentte vakit geçirdikten sonra Güleda'nın kaldığı mahalleye gittiğini beyan etti. Zafer P, daha sonra Güleda Cankel ile görüştüğünü belirterek, "Aramızda hakaret ve yaralama olayları gerçekleşti. Bu olaylara ilişkin emniyette ayrıca ifade verdim. İfade işlemlerinin ardından her ikimiz de serbest bırakıldık. Olay günü 11.30-12.00 sıralarında tekrar tartıştık." iddiasında bulundu.

MEKTUP DETAYI ORTAYA ÇIKTI

Cinayeti nasıl işlediğini detaylarıyla anlatan Zafer P, sorgusunda bir sayfalık mektubunun sorulması üzerine, şunları iddia etti:

"Ben bu mektubu yaklaşık 2-3 gün önce yazdım. Bu mektubu korkutmak amacıyla Güleda Cankel'e atacaktım. Beni her türlü sosyal medya mecrasından engellediği için mektubu ona atamadım. Isparta'ya ilk geliş amacım Güleda Cankel ile barışmaktı."

Cinayeti önceden planlamadığını, bir anlık sinirle Güleda'yı öldürdüğünü ileri süren Zafer P, "pişman" olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

Isparta'daki Fatih Mahallesi'nde 19 Kasım'da apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer P. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Polise teslim olan zanlı tutuklanmıştı.

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Güleda Cankel'i öldürdüğünü itiraf etti! Katilin ifadesinin detayları ortaya çıktı

Isparta, Muğla, Güncel

Kaynak: AA


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