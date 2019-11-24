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Güleda için 'Kaktüs' oyununu sergilediler

ISPARTA'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in (19) ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından öldürülmesi memleketi Muğla'da sahnelenen tiyatro gösterisi ile protesto edildi.

24.11.2019 19:28 | Son Güncelleme: 24.11.2019 19:28Güleda için 'Kaktüs' oyununu sergilediler

ISPARTA'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in (19) ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından öldürülmesi memleketi Muğla'da sahnelenen tiyatro gösterisi ile protesto edildi. Duygusal anların yaşandığı gösteride gelinlik giyen 11 yaşındaki kız çocuğu ilgi gördü.

Muğla Gençlik Merkezi bünyesindeki Hayalhane 2 Tiyatro Topluluğu oyuncuları, 'da ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından öldürülen Güleda Cankel cinayetine tepki göstermek için Menteşe ilçesindeki Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya geldi. Grup daha önce, Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te bindiği minibüsün şoförü tarafından vahşice katledilen Özgecan Aslan anısına sergiledikleri Kaktüs isimli oyunu bu kez Güleda Cankel için sahneledi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından başlayan, 45 kişinin yer aldığı oyunda Güleda rolünde Beyzanur Altınordu oynadı. Halkın ilgi gösterdiği Kaktüs oyununda eşinden şiddet gören temsili kadın fotoğraflarının yer aldığı sergi ve gelinlik giyen ilkokul 5'inci sınıf öğrencisi Elif Gökyer ilgi gördü.

'HİÇSİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK'

Hayalhane 2 Oyuncuları Yönetmeni Mehmet Topbaş, "Bizim amacımız kardeşimiz, evladımız en önemlisi de bir insan olan Güleda ve onun gibi cinayete kurban giden kadınlarımızın sessiz çığlığını burada duyurmaktır. Bu olay basit bir kadın cinayeti değildir. Planlayarak, tasarlayarak gencecik bir insanın vahşice katledilmesidir. İşte, okulda, mahallede sokakta her yerde her zaman kadınlarımız için halkımızın bir arada güçlü olacağı selin önünde hiçbir engel duramayacak. Kim ne derse desin bugünden itibaren hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi.

Şiirlerin okunmasının ardından etkinlik sona erdi.



Isparta, Güncel

Kaynak: DHA

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