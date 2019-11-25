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Güleda'nın babası: "Hapislerde ölmesini istiyorum"

Isparta'da Muğlalı üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürülmesi AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından protesto edildi.

25.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:49Güleda'nın babası:
'da Muğlalı üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürülmesi AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından protesto edildi.

50 kişilik grup, Güleda Cankel cinayetine tepki göstermek için Menteşe ilçesindeki Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya geldi. 'Sevgi şifadır', 'Sesimizi sen de duy' ve 'Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan çocuğunu da öyle yetiştir' dövizlerinin taşındığı protesto gösterisine Güleda Cankel'in babası Mustafa Cankel de katıldı.

Yapılan basın açıklaması sonrası konuşan Baba Cankel, "Süreç boyunca destekleri için herkese teşekkür ederim. Yasım dolayısıyla konuşamıyorum. Ama kızım çok büyük hayallerle gitti oraya. Hayalleri yarım kaldı. Dilerim ki caninin de tek hayali hapisten çıkmak olsun. Ama bu hayali gerçekleştiremeden hapislerde ölmesini istiyorum. Gerekli en büyük cezanın verilmesini, bu evlat acısının dindirilmesini istiyorum" dedi. - MUĞLA

Isparta, Güncel

Kaynak: İHA

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