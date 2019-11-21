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Güleda'nın öldürüldüğü 12 numaralı oda kapatıldı, öğrenciler apartı terk etti

Güleda'nın öldürüldüğü 12 numaralı oda kapatıldı, öğrenciler apartı terk ettiIsparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in (19), ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından öldürüldüğü vahşi cinayetin meydana geldiği aparttaki 12 numaralı oda, soruşturma kapsamında kapatıldı.

21.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:27
Güleda'nın öldürüldüğü 12 numaralı oda kapatıldı, öğrenciler apartı terk etti
'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in (19), ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından öldürüldüğü vahşi cinayetin meydana geldiği aparttaki 12 numaralı oda, soruşturma kapsamında kapatıldı. Olayın meydana geldiği aparttaki öğrenciler ise binayı terk etti.
Isparta Fatih Mahallesi'ndeki apartın 12 numaralı odasında 18 Kasım Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkıldıktan sonra kalbinden bıçaklanarak, öldürüldü. Zafer Pehlivan, cinayetten 3 saat sonra polis merkezine gidip, teslim oldu. Üniversiteli Güleda'nın, hayatta kalmak için 17 saat mücadele ettiği, bu sürede 3 kez Zafer Pehlivan'ın elinden kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.
Sorgusunun ardından 19 Kasım Salı günü Isparta Adliyesi'nde sevk edilen Zafer Pehlivan, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, Isparta Cezaevi'ne gönderildi. Güleda Cankel ise Muğla'nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.
12 NUMARALI ODADA ÖLDÜRÜLDÜ
Vahşi cinayetin yaşandığı Fatih Mahallesi'ndeki öğrenci apartı olan apartman sessizliğe büründü. Cinayetten sonra çok sayıda öğrenci, kaldıkları odaları terk etti. Bazı öğrenciler binanın karşısındaki kız yurtlarına, bazı öğrenciler de başka apart ve yurtlarda kalan arkadaşlarının yanına yerleşti. Bazı öğrencilerin ise aparta sadece eşyalarını almak için gelip, ayrıldığı belirtildi. Cinayetin işlendiği binadaki 12 numaralı oda ise soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından kapatıldı.
Güleda'nın öldürüldüğü 12 numaralı oda kapatıldı, öğrenciler apartı terk etti

Isparta, Güncel

Kaynak: DHA


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