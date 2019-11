Güleda'yı 'Bana geri dönmezsen kendimi asarım' diye tehdit etmiş (2)

KADINLAR VE ÖĞRENCİLER CİNAYETİ PROTESTO ETTİ

Isparta'da, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in kaldığı apartın önünde, Isparta Kadın Meclisi öncülüğünde sınıf arkadaşları ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla protesto gösterisi yapıldı. 'Güleda Cankel için sessiz kalmıyoruz' pankartı açan kalabalık, basın açıklaması yaparken, öğrenciler ellerindeki karanfillerle 'Kadın cinayetlerini durduracağız' ve Güleda'nın fotoğrafının yer aldığı 'Sessiz kalmıyoruz' dövizleri taşıdı.

'AİLESİ UNUTULMASINI İSTEMİYOR'

Isparta Kadın Meclisi temsilcisi Elif Ertekin, "Güleda bizim okul arkadaşımızdı. Sınıf arkadaşımızdı. Her şeyden önce yaşamak isteyen genç bir kadındı. Güleda'nın verdiği yaşam mücadelesi için bugün burada toplandık. Dün ailesiyle konuştuk. 2 gün televizyonlarda bu haberin duyulup, daha sonra unutulmasını istemiyor. Biz de bunun önüne geçmek için Güleda'nın arkasında durduğumuzu göstermek ve bu cinayetin üzerinin kapatılmasını engellemek için buradayız" dedi.

'GÜLEDA'YI UNUTMAYACAĞIZ'

Grup adına basın açıklamasını okuyan İrem Sözgül de şunları söyledi:

"18 Kasım günü Güleda Cankel burada ayrılmak istediği erkek tarafından öldürüldü. Güleda 17 saat hayatta kalabilmek için mücadele etti. Katilinden kurtulabilmek için mücadele etti. Güleda Cankel 19 yaşındaydı ve hepimiz gibi geleceği için mücadele ediyordu. Daha dün 17 yaşında öldürülen Ecem Balcı'nın davasındaydık. Daha bugün 23 yaşında bir plazanın 20. katından atılan, cinayetinin üzeri örtülmeye çalışılan Şule Çet'in davasındaydık. Onlar bizim sıra arkadaşlarımızdı, okuyorlardı. Önlerinde yaşayacak onlarca yılları vardı, ellerinden bu hakkı aldılar. Biz 'Artık yeter' diyoruz, yeter. Ellerinizi hayatımızdan, yaşamımızdan çekin. Kadınları yaşatmak için kadın katillerine cesaret değil hak ettikleri cezalar verilsin. 6284 sayılı Koruma Kanunu ve İstanbul Sözleşmesi etkin uygulansın. Eşitlik sadece bir laf değil. Kadın- erkek eşitliği her yerde hayata geçirilsin. Kadınlar özgürce, haklarıyla yaşasın. Kadın cinayetlerini durdurmak için mücadele eden kadınlar, Güleda Cankel'i unutmayacak. Her yerde yılmadan mücadeleye devam edeceğiz ve kadın cinayetlerini durduracağız."

'HEPİMİZ HER AN ÖLÜDÜRÜLME KORKUSU İLE YAŞIYORUZ'

Protestoya katılan üniversite öğrencisi Esmanur Kaya, "Güleda'nın arkadaşı değilim ama ben de onun gibi kadınım. Hepimiz aynı zorluklar altında yaşıyoruz. Hepimiz her an öldürülme korkusu yaşıyoruz. Çünkü bu konuda önlem alınmıyor. Hiçbir şekilde uygulanması gereken kanunlar uygulanmıyor. Hepimiz yaşamak istiyoruz. Özgür bir şekilde yaşamak istiyoruz. Hiçbir şekilde güven altında değiliz. Çünkü burası bile birçok insanın yaşadığı yer. Sessiz sakin bir yer de değil. ve burada bile öldürülebiliyoruz. Bir sokak ortasında, bir restoranda, her yerde öldürülebiliyoruz. Biz artık öldürülmek istemiyoruz. Sadece yaşamak istiyoruz" dedi.

'GÜLER YÜZLÜ BİR İNSANDI'

Güleda Cankel'in sınıf arkadaşı Bahadır Bekçi, Güleda'yı anlattı. Güleda Cankel'in çok sessiz olduğunu kaydeden Bahadır Bekçi, "Güler yüzlü bir insandı. Kimseye zararı dokunmayan insandı. Böyle bir şey olabileceğini hiçbirimiz tahmin etmedik. Sadece sessiz bir insandı kelimesiyle özetlenebilir. Zaten bütün sınıf perişan olduk. Hepimizin morali bozuk. Hiçbirimiz gülmüyoruz, gülemiyoruz. 'Artık yeter' diyoruz. Bu kaçıncı kadın cinayeti oldu. Hiçbir şeyde vicdan kalmamış" diye konuştu.

'PSİKOPAT VE CANİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUK'

Güleda Cankel'in erkek arkadaşının olduğunu ancak Instagram sayfasındaki fotoğraflarından bildiklerini kaydeden Bekçi, "Bu kadar psikopat ve cani olduğunu bilmiyorduk. Bize bahsetseydi. Biz zaten gereken önlemi almak için elimizden gelen yapardık" dedi.

'ÇOK AĞIR OLDU'

Güleda Cankel'in sınıf arkadaşı Eyüp Seçkin, "Sessiz ve cana yakın bir insandı. Sadece Güleda değil, genel olarak olmaması gereken bir şey. Vicdan diye bir şey kalmamış. Hiç kimsenin susmaması lazım. Şule Çet olsun, Güleda olsun, hiç kimsenin susmaması lazım. Çok ağır oldu. Çünkü her gün gördüğümüz bir insandı. Üzüldük ve şaşırdık. Erkek arkadaşı olduğunu bilmiyorduk" diye konuştu.

APARTIN ÖNÜNE PANKART ASTILAR

Açıklamaların ardından toplanan kalabalık Güleda Cankel'in yaşadığı apartın önüne 'Güleda Cankel için sessiz kalmıyoruz' yazılı pankart astı. Daha sonra katılanlar pankartları ve karanfilleri yere bıraktı. Son olarak ise 'Katledilen kadınlar isyanımızdır', 'Kadın, yaşam, özgürlük', 'Susma sustukça sıra sana gelecek' sloganları atan kalabalık, sessiz şekilde dağıldı.

Nurettin ARKAN- Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,