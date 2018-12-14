14 Aralık 2018 Cuma 15:39



14 Aralık 2018 Cuma 15:39

Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinden "Gülen Oyunlar Mutlu Çocuklar" projesi gerçekleştirildi.Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı 2. sınıf öğrencileri "Gülen Oyunlar Mutlu Çocuklar" sosyal sorumlulDeniz ve Liman İşletmeciliği Programı projesini gerçekleştirdi. Öğr. Gör. Derya Eraslan ve Öğr. Gör. Meva Apaydın'ın danışmanlığındaki proje kapsamımda, Gülşen Utku Anaokulunun bahçesine eğitici oyun alanı çizimleri yapıldı. Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı öğrencileri; Kader Buruş, Aleyna Halal, Melih Gönüllü, Büşra Anıl, Fırat Demirel'in çalışmalarıyla gerçekleşen projede; rakamlı sek sek, köşe kapmaca, eğitici rakamlı tırtıl, güneş saati gibi oyun alanları çizimi ve bilgi kutuları ile sade olan okul bahçesi renklendirdi.Anaokulu öğrencileri için çizim yapıp bunları boyayan öğrenciler, çocukların eğlenerek öğrenmeleri için çaba sarf etmekten mutluluk duyduklarını belirtti. - ZONGULDAK