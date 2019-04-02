Güler Bakan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız BALIKESİR SINDIRGI belediye başkan adayı olan Güler Bakan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BALIKESİR SINDIRGI ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Güler Bakan isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız BALIKESİR SINDIRGI adayı Güler Bakan kimdir? Bağımsız BALIKESİR SINDIRGI adayı Güler Bakan yüzde kaç oy aldı?

Güler Bakan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız BALIKESİR SINDIRGI belediye başkan adayı olarak gösterilen Güler Bakan SINDIRGI ilçesinde % 0,05 oranında oy almıştır. SINDIRGI ilçesinde % 0,05 oranında oy olan Güler Bakan adlı Bağımsız adayı toplamda 12 adet oy sayısına ulaştı.

BALIKESİR SINDIRGI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.