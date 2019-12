Güler Sabancı'dan topluma gönüllülük çağrısı

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, kurumsal gönüllülük uygulamalarının, hem kurumlar hem çalışanlar hem de toplum için çok önemli fırsatlar sunduğunu ve katma değer yarattığını belirterek, "Tüm şirketleri kurumsal gönüllülük programlarını hayata geçirmeye ve ellerinin ulaştığı her yere iyilik tohumları serpmeye davet ediyorum." dedi.

Sabancı Holding ve Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Birimi tarafından 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla Sabancı Center'da "Geleceğe Gönüllüyüz" buluşması gerçekleştirildi.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 5 Aralık'ı "Dünya Gönüllüler Günü" olarak ilan etmesinin ardından geçen 34 yılda gönüllülük hareketinin müthiş bir güç kazandığını ifade etti.

Gönüllülük kavramının, bir bilinç ve sorumluluk meselesi olduğunu belirten Sabancı, "Başkalarını düşünerek yapacağımız en ufak bir hareket, atacağımız çok küçük bir adım, büyük bir değişim yaratabilir. Tek ihtiyacımız olan, bugünün temasında da söylediğimiz gibi, daha iyi bir 'geleceğe gönüllü' olmak. Dilerim ki bugün, hiç gönüllülük yapmamış olanlar için bir milat olsun." diye konuştu.

"Türkiye, tanımadığı bir kimseye yardım etme konusunda 113. sırada"

Güler Sabancı, günümüzde tüm dünyanın karşı karşıya olduğu sorunların çok katmanlı ve çok geniş etki alanına sahip olduğunu, bu karmaşık problemlerin çözümünün, ancak herkesin çözümün parçası olmak için çabalamasıyla mümkün göründüğünü vurguladı.

Tüm paydaşların katılımcı süreçlerle bir araya gelmesi ve sivil toplumun her alanda güçlenmesi ile sorunların aşılabileceğini belirten Sabancı, "Gönüllüleriyle birlikte etkin bir sivil toplum, sağlıklı bir demokratik sistemin de olmazsa olmazıdır." dedi.

Sabancı, devamla şunları kaydetti:

"Ülkemizde baktığımızda ise ben de üzülerek öğrendim ki gönüllük konusunda bize yakışmayan bir noktadayız. Dünya Bağışçılık Endeksi 2007 yılından beri 145 ülkede yapılıyor. Buna göre Türkiye, tanımadığı bir kimseye yardım etme konusunda 113. sırada. Gönüllülük için harcanan zamana baktığımızda ise 126. sıradayız. 145 ülke içinde en üst sıradakiler ise Endonezya, Liberya ve Kenya…"

"Toplumsal duyarlılık projelerini ders programımıza aldık"

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Sabancı, gönüllülüğün yaşamı sevmek ve istemekle ilgili olduğunu ifade ederek, "İstemiyorsan, heyecan duymuyorsan yapabileceğimiz fazla bir şey yok ama insan bilmediğini özlemez. Dolayısıyla gençlerimize bunu istemeyi öğretmeliyiz." dedi.

Gönüllülük konusunda en büyük rolün gençlere düştüğünü belirten Sabancı, şunları kaydetti:

"Gençlerin bu konuyla daha fazla ilgilenmesi, vakit ayırması, toplumsal sorunlara sizlerin enerjisinin dahil olmasıyla daha yaratıcı çözümlerin yolu açılacak. Böylece sizler de hayatınıza anlam katacaksınız, bazı tecrübeler elde edeceksiniz ve kendinizi iyi hissedeceksiniz.

Gönüllülüğün içinde yaşamı sevmek ve iyi işler yapmayı istemek var. İstemiyorsan, o heyecanı duymuyorsan zaten olmaz. Ama gençlere bunu istemeyi öğretebiliriz. Biz de aynı anlayışla tam 20 yıl önce Sabancı Üniversitesi'ni kurarken, gençlerimize bu alanda da yetkinlikler kazandıracak şekilde programlarımızı tasarladık ve toplumsal duyarlılık projelerini ders programımıza aldık. Üniversitemizin, yükseköğrenim sistemimize getirdiği farklardan biri de bu oldu. Bu bir ilkti. Daha sonra diğer üniversitelere de bu konuda katkıda bulunduk. Sabancı Üniversitesi kurulduğundan beri notları ne kadar iyi olursa olsun hiçbir öğrenci, bir sosyal sorumluluk projesi yapmadan mezun olamaz. Şimdiye kadar yaklaşık 15 bin öğrenci bu sürece dahil oldu. 1245 proje hayata geçirildi. Bu projelerle direkt olarak yaklaşık 70 bin kişiye dokunuldu. Bu rakamın çarpan etkisi ise elbette çok daha büyük."

"Yaklaşık 40 bin çalışanımıza online cinsiyet eşitliği eğitimi verdik"

Güler Sabancı, gönüllülük kavramının yaygınlaşması için kurumsal gönüllülük uygulamalarının yaygınlaşması gerektiğini söyledi.

Sabancı, konuşmasında, kurumlara şu çağrıda bulundu:

"Genç yaşlarda yaratılan bilinçle iş hayatına girenler, uygun ortam yaratıldığında aynı anlayışla inisiyatif alıyorlar ve çözüm üretmeye devam ediyorlar. Kurumsal gönüllülük uygulamaları, hem kurumlar hem çalışanlar hem de toplum için çok önemli fırsatlar sunuyor; katma değer yaratıyor. Tüm şirketleri kurumsal gönüllülük programlarını hayata geçirmeye ve ellerinin ulaştığı her yere iyilik tohumları serpmeye davet ediyorum."

4 yıl önce başlattıkları Sabancı Gönüllüleri Programı'nın çıktılarından memnuniyet duyduklarını dile getiren Sabancı, "Çok gurur duyarak söylüyorum ki 2015 yılında başlattığımız Sabancı Gönüllüleri Programı'mız, çalışanlarımızın yürekten sahiplenmesiyle başarıyla devam ediyor. Başlangıcından bu yana 11 ilde 45 projeyi hayata geçirdik. Yine bu program kapsamında yaklaşık 40 bin çalışanımıza online cinsiyet eşitliği eğitimi verdik. İkinci dönemine başladığımız projemiz, bugün yaklaşık 2 bin gönüllü ile yoluna devam ediyor." şeklinde konuştu.

Haluk Levent, Ahbap Derneği'nin yola çıkış hikayesini anlattı

Toplantıya katılarak gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan sanatçı Haluk Levent ise kurucusu olduğu Ahbap Derneği'nin yola çıkış hikayesini anlattı.

Levent, Küçükkumla'da 1989 yılında küçük bir kız çocuğunun tedavisi için gitar çaldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"İlk başladığım o gündü. Gitar çaldım ve tedavisi için para toplanması gerekiyordu. 2 gün iyi gitti, baba para topladı. 'Pazartesiye kadar kalırsak biz bu işi bitiririz.' dedi. Ben de o dönemlerde İstanbul'a gideyim, albüm yapayım durumuyla stüdyolarla görüşüyordum. Bir cuma akşamı oradan gittim, pazara kadar dönemedim. Maalesef kızımızı kaybettik... Yani... Belki de bir suçluluk duygusu da olabilir. Belki de kaybedecektik yine... Kendimi o kadar da suçlamıyorum ama yine de orada bir şeyler yapabilirdim, stüdyoyu erteleyebilirdim. O bana hakikaten üzüntü vermişti."

Gönüllü faaliyetlerde bulunanlar

Etkinlik kapsamında, beynin çalışma yöntemleri hakkında bilimsel çalışmaları bulunan Nöro Sağlık Beyin Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi Kurucusu Dr. Kerem Dündar'ın moderatörlüğünde panel düzenlendi.

Panelde Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Birimi Yöneticisi Zeynep Bahar Çelik, Köy Okulları Değişim Ağı Kurucusu ve Genel Koordinatörü Mine Ekinci, Gençlik çalışanı Robin Askar ve çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için yola çıkan (Bakkal Kanber Amca) Kanber Bozan, gönüllülük hakkındaki hikayelerini katılımcılarla paylaştı.

