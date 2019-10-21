Güler Sabancı, mezuniyet töreninde profesyonellere hitap etti

Sabancı Üniversitesi; Bilişim Teknolojileri, Enerji Teknolojileri ve Yönetimi, Veri Analitiği, Finans, Siber Güvenlik, Yönetim, Profesyoneller İçin Yönetim, Yöneticiler İçin Yönetim (Executive MBA) programlarından bu yıl 220 mezun verdi.

"Sabancı Üniversitesi 20 yılda Türkiye yükseköğrenimine fark getiren bir üniversite oldu"

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi'nin öğretime başlamasının 20. yılında, Türkiye yükseköğrenimine fark getiren bir üniversite olduğunu, uluslararası kabul gören bir kurum haline geldiği söyledi. Güler Sabancı, "20 yıldır hiçbir gün 'yaptık, bitti' demedik, sürekli daha iyiyi aradık. Sürekli daha iyiyi aramak, sürekli geleceğe bakmak, yeni yirmi yılları düşünmek bizim DNA'mıza işledi" diyerek devam etti.

Sabancı Üniversitesi'nin kurulduğu günden bu yana toplum ve iş dünyasının yanında olmaya çalıştığına dikkat çeken Sabancı, "Gelişen dünyayı, dünyadaki gelişen akımları en yakından izleyen, ihtiyaçları eğitim programlarına aktaran bir kurum olmaya çalışıyoruz. Sabancı Üniversitesi'ni özel kılan yapısı bize bu esnekliği veriyor" dedi. Bilimsel, akılcı ve katılımcı bir süreçle, teknolojinin sağladığı tüm olanakları kullanarak yeni ve sürdürülebilir bir öğrenim sistemi oluşturduklarını sözlerine ekledi.

Güler Sabancı, program içeriklerini değişime açık, geleceğin iş alanlarına uygun olarak tasarladıklarını söyledi ve "Sizlere dünyanın her yerinde geçerli olan yetkinlikleri kazandırmayı hedefledik" dedi.

Dünyanın hiç alışılmadık bir hızla döndüğünü ve değiştiğini, bir adım öne çıkmak isteyen herkesin kendini güncellemesi, yenilemesi gerektiğine vurgu yapan Sabancı, yüksek lisans mezunlarının da bu yolda önemli bir aşamayı tamamladıklarını sözlerine ekledi.

Öğrenmenin, özellikle de günümüz dünyasında bitmeyen bir uğraş olduğunun ve bilgiye erişim olanaklarının sonsuz olduğunun altını çizen Güler Sabancı; "Bu sonsuzlukta kaybolmamanız için size tavsiyem; kendinizi çok iyi tanımanız, önceliklerinizi belirlemeniz ve odaklanmanız; danışmaktan, akıl almaktan sakın çekinmeyin ve Sabancı Üniversitesini unutmayın." diyerek sözlerine son verdi.

"Sektörlerle daha yakın işbirliği içinde çalışmaya ve merkezlerimizle büyümeye öncelik veriyoruz"

Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici konuşmasında, Sabancı Üniversitesi olarak, son dönemde yapmakta oldukları atılımlarla gerek ulusal düzeyde, gerekse uluslararası sıralamalarda en üst noktadaki konumlarını daha da ileri taşıdıklarını söyledi. Lisans düzeyinde Sabancı Üniversitesi'ne katılan öğrencilerin giriş puanlarının, düzenli bir artışla son yılların en üst seviyesine ulaştığını sözlerine ekledi. 2019 itibarı ile birçok alanda ülke çapında en yüksek taban puanı ile öğrenci kabul eden üniversite olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Sayıları 12 bine yaklaşan mezunların, bugün dünyanın her yerinde, iş dünyasında ve akademik hayatta başarılarını ispat ettiklerinin altını çizdi.

Yusuf Leblebici, "Yüksek lisans ve doktora düzeyinde de, bünyemize katılan öğrencilerimizin hem sayılarında, hem de kalite düzeylerinde sistematik olarak artış gözlemlemekteyiz. Amacımız, kısa bir süre içinde özellikle lisansüstü çalışmaları ve araştırmaları ile daha da öne çıkan bir dünya üniversitesine dönüşmektir. Türkiye'nin en iyisi olmakla yetinmeyeceğimizi, bundan sonraki dönemde kalitesi ile dünya çapında saygınlığı olan bir kurum olmayı hedeflediğimizi her fırsatta vurguluyoruz. Uluslararası üniversite sıralamalarındaki yerimiz Türkiye'deki üniversiteler arasında birinci sırada olsa da, asıl amacımızın dünya üniversiteleri arasındaki yerimizi daha da yükseltmek olduğunun bilincindeyiz. Bundan sonraki dönemde "pozitif" ayrışmak, bizim için en önemli hedeflerden biri olacaktır" dedi. Bu amaca ulaşmak için de endüstri ve sektörlerle daha yakın işbirliği içinde çalışmaya ve merkezlerle birlikte büyümeye öncelik verdiklerini söyledi.

Mühendislik, yönetim bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında faaliyet gösteren araştırma merkezlerinin, toplumla etkileşim noktasında ve sanayi ortaklığı ile artık çok büyük ölçekli projelere ev sahipliği yapmaya başladığını söyleyen Yusuf Leblebici "Bütün bu çalışmaların ortak özelliği, hepsinin sektörlerle, sanayi ve iş dünyası ile bir arada, işbirliği içinde gerçekleştiriliyor olmalarıdır. Üniversite olarak liderlik konumumuzu, ancak ve ancak iş dünyası ile çok yakın çalışarak koruyabileceğimizin ve geliştirebileceğimizin bilincindeyiz. Bu ilişkilerimizi gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında daha da geliştirmek yönünde adımlar atmaya devam ediyoruz" dedi.

"Profesyonel yüksek lisans programlarında yeni ve büyük bir atılım gerçekleştirmenin eşiğinde bulunuyoruz"

Profesyonel eğitim programlarının da, bu çabanın en önemli parçalarından birini oluşturduğuna vurgu yapan Leblebici, "Sabancı Üniversitesi olarak, profesyonel yüksek lisans programlarında yeni ve büyük bir atılım gerçekleştirmenin eşiğinde bulunuyoruz. Bu alandaki potansiyelimizi, yurt içinde ve yurt dışında, iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde harekete geçirerek üniversitemizin görünürlüğünü daha da arttırmayı planlıyoruz. Kalitesi ve etkinliği ile yıllardan beri iş dünyasında kendini kabul ettiren ve büyük takdir toplayan profesyonel programlarımıza yenilerini ekleyerek, önümüzdeki yıllarda çeşitliliği daha da arttırmayı hedefliyoruz. Bu çalışmalara destek olmak amacıyla, bir şehir kampüsü oluşturulması yönünde de harekete geçmiş bulunuyoruz diyerek devam etti.

Yusuf Leblebici sözlerine son verirken "Sabancı Üniversitesi, kuruluşundan beri sanayi ve iş dünyasına yakın duruşu ile kendisine çok saygın bir yer edinmeyi başarmıştır. Öğretim hayatına başlamamızın 20. yılında da siz öğrencilerimizin ve mezunlarımızın desteği ile bu yolda yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Mezunlar adına, Bilgi Teknolojileri Programı Mezunu Gül Ulutaş ve Mezunlar Derneği adına Zeynep Bahar Çelik birer konuşma yaptılar.