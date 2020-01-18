Gülben Ergen'in keyfini kaçıran soru! Muhabirlerin yanından koşar adımlarla uzaklaştı

Şarkıcı Gülben Ergen, bu yıl 'Dijital Yalnızlık' temasıyla düzenlenen 'Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın ödül törenine katıldı. Muhabirlerle sohbet eden Ergen'in, eski eşi Erhan Çelik'in kendisine açtığı davayla ilgili sorular yöneltilmesi üzerine morali bozuldu.

KOŞAR ADIMLARLA UZAKLAŞTI

Keyfi bir hayli yerinde görünen Gülben Ergen'e, gazeteciler; "Hakkınızda istenen hapis kararı ile ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusunu sordu. Şarkıcı konuyla ilgili, "Bugün sanat için buradayız, hepinize çok teşekkür ediyorum" diyerek koşar adımlarla gözden kayboldu.

EMİNE BULUT PAYLAŞIMI BAŞINA İŞ AÇTI

Erhan Çelik'le 2017'de boşanan Gülben Ergen, ağustos ayında Kırıkkale'de eşi tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut cinayetine ilişkin Facebook hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Konut dokunulmazlığını ihlal hafif gelir, 'Ne var canım arabasını çizmişse' derler. Ama o kesici aletle saatlerce beklediğinin bir önemi yoktur" ifadesini kullanmıştı.

2 YIL 4 AY HAPSİ İSTENİYOR

Bu sözlerin daha önce aralarında konut dokunulmazlığı ve mala zarar verme davasına atfen yazıldığını ileri süren Erhan Çelik, eski eşini savcılığa şikayet etti. Bunun üzerine Gülben Ergen'in 2 yıl 4 ay hapsi istendi.

İşte Gülben Ergen'in o paylaşımı;