Gülhane parkı'nda gri balıkçıl kuşlarının bahar hazırlıkları..

GÜLHANE Parkı'nda bugünlerde ağaçlara kuşların yaptığı 50'ye yakın yuva dikkat çekiyor. Göç etmeyen yerli bir tür olan gri balıkçıl kuşlarının şehrin ortasında yuva yapması ilginç görüntüler oluşturdu. Gülhane Parkı'nda bulunan yüksek Çınar Ağaçlarına yuva yapan kuşları görenler, şehrin ortasında bu farklı türü ve ağaçların tepesine yaptığı 50'ye yakın yuvayı görünce şaşırıyor. Ancak birçok türün aksine gri balıkçıl kuşları, eskiden üreme ve beslenme alanları olan yerlerde şehirleşme olunca, beslenme ve yuvalama alanlarını terk etmeyen bir tür ve en önemli üreme yerlerinden biri de geçmişten günümüze Gülhane Parkı.'ŞEHİRLEŞME OLDUĞUNDA YUVALAMA VE BESLENME ALANLARINI TERK ETMİYORLAR"Gri balıkçılların şehrin ortasında yuva yapması durumunu Gönüllü Doğa Koruyucusu ve Kuş Gözlemcisi Fikret Can, şu sözlerle anlattı:'İlginç bir tür gri balıkçıl. Leylek benzeri, ülkemizde hacı leylek diye bilinir. Onlar şimdi Afrika'dan geliyorlar, baharın müjdecisi. Leylekler gibi gri balıkçıllar da habitatları insanlar tarafından işgal edildiğinde, şehirleşme olduğunda yuvalarından beslenme alanlarından vazgeçmiyorlar. İnsanlar ile uyum içinde yaşayabiliyorlar çok ilginç bir tür. Eskiden Gülhane Parkı ve benzer yerler onların üreme alanlarıydı. Biz gelip oraya park yapınca, onlar tırsıp gitmemişler açıkçası. Biz şaşırıyoruz, aslında normal bunların orada yuvalanması, beslenmesi. Neden şaşırıyoruz onları gördüğümüze' Diğer türler alanı terk ettiği halde gri balıkçıllar terk etmiyor"'TÜRK KÜLTÜRLERİNDE YER ALMIŞ BİR HAYVAN"Fikret Can, '50'ye yakın yuva varsa, 100'e yakın birey var demektir çünkü çift bunlar. Yuvalarını ilginçtir, 50 metre kadar yükseklikteki ağaçlara yapıyorlar. 18-20 kat bir binaya eşdeğer. Orada senelerdir yuvalandığını gerçekten biliyoruz. Orada 40-50 yuva varsa 80-100 birey var demektir. 135-150 santim boyunda, bayağı cüsseli bir hayvan. Aşağı yukarı 1,5- 2 kilo ağırlığında. Sırtı gri altı kirli beyaz olan leylek benzeri bir türümüz. Türk kültürlerinde yer almış bir hayvan" ifadelerini kullandı.İNGİLİZLER ORTAÇAĞ'DA EN MAKUL YEMEK İKRAMI OLARAK GÖRMÜŞLERGri balıkçıllar ile ilgili bir hikaye anlatan Can, 'Çok şanssız olan bu türü, İngilizler orta çağlarda en makbul yemek ikramı olarak görmüşler ve bu tarihe geçmiş. Yani gri balıkçılların yemeği krallara, kontlara, konteslere ikram edilen bir şey. Hatta şöyle bir şey var, bir papaz kardinal olmak için 400 birey gri balıkçılı ikram olarak sunduğu tarihi kayıtlara geçmiş. Bunlar aşağı yukarı 52 tür ve ülkemizde 7 türü yaşıyor" dedi.