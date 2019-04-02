Gülhanım Ayyıldız Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP DENİZLİ BABADAĞ belediye başkan adayı olan Gülhanım Ayyıldız isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DENİZLİ BABADAĞ ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Gülhanım Ayyıldız isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP DENİZLİ BABADAĞ adayı Gülhanım Ayyıldız kimdir? BTP DENİZLİ BABADAĞ adayı Gülhanım Ayyıldız yüzde kaç oy aldı?

Gülhanım Ayyıldız Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP DENİZLİ BABADAĞ belediye başkan adayı olarak gösterilen Gülhanım Ayyıldız BABADAĞ ilçesinde % 1,59 oranında oy almıştır. BABADAĞ ilçesinde % 1,59 oranında oy olan Gülhanım Ayyıldız adlı BTP adayı toplamda 71 adet oy sayısına ulaştı.

DENİZLİ BABADAĞ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.