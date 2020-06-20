Gülistan Doku'dan 168'inci günde de haber yok

Gülistan Doku'dan 168'inci günde de haber yokTUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 168'inci günde de sürdü.

20.06.2020 18:59 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:10
Gülistan Doku'dan 168'inci günde de haber yok
TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 168'inci günde de sürdü. Ablası Aygül Doku, Gülistan'ın erkek arkadaşı Z.A.'nın, 52 gün boyunca kardeşinin telefonuna hiç mesaj atmadığını ve aramadığını, telefonuna el konulmadan 1 gün önce 'Neredesin Gülistan, ses ver. Seni merak ediyorum' diye mesaj attığını iddia etti.
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrılmasının ardından kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Görgü tanıkları da ifadelerinde Gülistan'ı en son viyadükte gördüklerini belirtince, bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Uzunçayır Baraj Gölü içinde ve Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde aralıksız devam eden çalışmalar 168'inci günde de sürdü.
Bugün yapılan arama çalışmalarına, Tunceli AFAD ekipleri, Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sualtı arama kurtarma polis timleri ile Adana Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri katıldı. Sabah saatlerinden itibaren Doku'nun bulunması için hem Uzunçayır Baraj Gölü yüzeyi hem de göl dibinde balık adamlar ile arama çalışmalarına devam edildi. Yapılan çalışmalarda bugün de Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanılmadı.
'GÜLİSTAN'IN ERKEK ARKADAŞININ TELEFONUNA 52 GÜN SONRA EL KONULMUŞ'
Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, arama çalışmalarının sürdürüldüğü Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde açıklama yaparak, Gülistan'ın erkek arkadaşı Rus uyruklu Z.A.'nın telefonuna olaydan 52 gün sonra el konulduğunu söyledi. Doku, sözlerini şöyle sürdürdü:
"2 gün önce Tunceli Adliyesi'ne giderek Gülistan ile ilgili gelişmeleri öğrenmek için yetkililer ile görüşüp dosyaya baktım. Sulh Hukuk Mahkemesi Gülistan kaybolduktan, 52 gün sonra Gülistan'ın erkek arkadaşı Z.A.'nın telefonuna el koyma kararı vermiş ve telefona olaydan 52 gün sonra el konulmuş. 27 Şubat günü Z.A.'nın telefonuna el konulmuş. Biz ilk günden bugüne kadar defalarca Gülistan'ın erkek arkadaşı ve ailesi aleyhine suç duyurusunda bulunduk. Asıl ilginç olan şu; Gülistan 52 gün boyunca kayıp durumda ve erkek arkadaşı 52 gün boyunca telefonda hiçbir şekilde Gülistan'ı aramamış ve mesaj atmamış ancak telefonuna el konulacağı bilgisini aldıktan hemen önce 26 Şubat 2020 günü gece saat 02.00'de Gülistan'ın telefonuna mesaj atıyor. 'Neredesin Gülistan, ses ver. Seni merak ediyorum' diye SMS yolluyor ve 27 Şubat günü telefonuna el konuluyor. Benim merak ettiğim 52 gün boyunca Gülistan'a tek bir mesaj atmayan adam. Telefonuna el konulmadan önce bu mesajı neden attı? Artık ben bir abla olarak şunu istiyorum; Bu dosya ile ilgili ciddi bir hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. Z.A. telefonda mesajları neden sıfırladı, neden bu silinen mesajlar ortaya çıkarılmıyor. Z.A.'nın tutuklanması ve yurt dışı yasağı için yeniden savcılığa başvuruda bulunduk. Dosyanın polisten alınarak jandarmaya verilmesini talep ettik. Çünkü, Gülistan'ın erkek arkadaşı Z.A'nın babası polis. Dolayısıyla daha sağlıklı bir soruşturma için dosyanın jandarmaya verilmesini istedik." Gülistan Doku’dan 168’inci günde de haber yok

Kaynak: DHA

Etiketler: Munzur Üniversitesi, Uzunçayır, Güncel, Haber

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