Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tunceli'de bulunan cansız bedenin Esma Kılıçarslan'a ait olduğu tespit edildi

Tunceli'de Gülistan Doku ve Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in bulunması için yürütülen arama çalışmalarında Uzunçayır Baraj Gölü'nde bulunan cansız bedenin 21 Mart'tan beri kayıp olan Esma Kılıçarslan'a ait olduğu belirlendi.

07.04.2020 16:03 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:27

Tunceli 'de 94 gündür kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) ile Munzur Nehri'nde eğitim yaptıkları sırada akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in bulunması için arama çalışmaların sürdüren ekipler, bugün Uzunçayır Barajı Gölü'nde 21 Mart'tan beri kayıp olan Esma Kılıçarslan'ın (27) cansız bedenini buldu.

UZUNÇAYIR BARAJ GÖLÜ'NDE CANSIZ BEDEN BULUNDU

Tunceli'de 17 Mart günü Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin Munzur Nehri'nde yaptığı eğitim sırasında botun yan yatması sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ve 5 Ocak gündün beri kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için sürdürülen arama çalışmaları yürüten ekipler, Uzunçayır Baraj Gölü'nde bir ceset buldu. Jandarma Bölge Komutanlığı ekiplerinin, helikopterle Uzunçayır Baraj Gölü üzerinde uçuş yaptıkları sırada tespit ettikleri ceset, arama ekipleri tarafından sudan çıkarıldı.

Tunceli'de bulunan cansız bedenin Esma Kılıçarslan'a ait olduğu tespit edildi

ESMA KILIÇARSLAN'A AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Cansız bedenin sudan çıkarılmasından sonra bölgeye gelen savcı eşliğinde inceleme yapan jandarma ekipleri, bulunan kadın cesedinin boyuna asılı çanta ve çandaki notlardan yola çıkarak 21 Mart gününden beri kayıp olan Esma Kılıçarslan'a ait olduğunu belirledi. Kılıçarslan'ın cansız bedeni, ailesi tarafından teşhis edilmesi için Tunceli Devlet Hastanesi' morguna götürüldü.

DÜĞÜNE GİDİYORUM' DİYEREK EVDEN AYRILMIŞTI

Tunceli'de yaşayan Esma Kılıçarslan, 21 Mart günü, arkadaşının düğününe gideceğini belirtip, evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Kızlarından haber alamayan Kılıçarslan ailesinin, polise kayıp başvurusunda da bulunduğu öğrenildi.

Tunceli’de bulunan cansız bedenin Esma Kılıçarslan’a ait olduğu tespit edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Uzunçayır, Jandarma, Tunceli, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

TUNCELİ'de Gülistan ve uzman çavuş aranırken Esma'nın cansız bedeni bulundu

İlgili Haberler

Gülistan Doku’nun 94 gündür arandığı Tunceli’de Uzunçayır Baraj Gölü’nde ceset bulunduGülistan Doku'nun 94 gündür arandığı Tunceli'de Uzunçayır Baraj Gölü'nde ceset bulundu
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Tunceli'de bulunan cansız bedenin Esma Kılıçarslan'a ait olduğu tespit edildi - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

İBB Bilim Kurulu’ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi Haberler
İBB Bilim Kurulu'ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu Haberler
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü Haberler
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü
Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım Haberler
Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken Haberler
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken
ABD’de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya’dan sevindiren bir haber daha! Haberler
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya'dan sevindiren bir haber daha!
Esenyurt’ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Haberler
Esenyurt'ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

18:19: Kılıçdaroğlu: Kredi kartı, tüketici kredisi borçlarının ötelenmesi çok değerli - Haberler 18:18: Sultangazi'de uçan çatı, 4 araca zarar verdi - Haberler 18:15: Savrun Çay'ında tonlarca ıspanağın aktığı görüntüler şaşırttı. - Haberler 18:15: Koronavirüs: İngiltere'de yoğun bakım ünitesinde bir gün - Haberler 18:14: Salgının başladığı Vuhan'da topluma taşıma araçları kontağa basıyor - Haberler 17:36: Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık 17:03: Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı - Haberler 16:30: İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu - Haberler 16:23: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü - Haberler 16:14: Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı - Haberler 16:03: Tunceli'de bulunan cansız bedenin Esma Kılıçarslan'a ait olduğu tespit edildi - Haberler 17:39: 242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor