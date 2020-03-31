Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gülistan ve Uzman Çavuş Güneş'ten bugün de iz yok

TUNCELİ'de 17 Mart'ta günü Munzur Nehri'nde, arama- kurtarma eğitimi yaptıkları botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi görevlisi Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ile 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için...

31.03.2020 17:41 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:42
Gülistan ve Uzman Çavuş Güneş'ten bugün de iz yok

TUNCELİ'de 17 Mart'ta günü Munzur Nehri'nde, arama- kurtarma eğitimi yaptıkları botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi görevlisi Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ile 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için yapılan arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin, Munzur Nehri'nde, 17 Mart günü arama- kurtarma eğitimi yaptıkları bot devrildi. Botta bulunan 4 JAK timi görevlisinden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kayboldu.

Güneş'in bulunması için bölgeye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Su altı Arama Timi (SAT) ile Ankara, Van ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıkları bünyesindeki JAK timleri, Elazığ ve Rize İl Emniyet Müdürlükleri bünyesindeki su altı arama kurtarma polisleri ile Tunceli AFAD ekipleri sevk edildi.

Güneş için başlatılan arama çalışmaları 15'inci günde de sürdürüldü. Ekiplerin, bugün Munzur Nehri ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde yaptıkları arama çalışmalarında, Güneş'e ait bir ize rastlanmadı.

MUNZUR NEHRİ'NİN İÇİNE BETON BARİYER KURULACAK

Yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamaması nedeniyle Munzur Nehri'ne beton bloklar  kurulması kararlaştırdı. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki iş makineleriyle, beton bloklar bölgeye getirildi. Yerleştirilmeye başlanılan beton bloklar ile su içindeki sürüklenmenin engellemesi ve Güneş'in bedeninin akıntıyla gelmesi durumunda bloklara takılması hedefleniyor. Beton blokların yerleştirme işleminin yarın tamamlanması bekleniyor.

BABASI ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP ETTİ

Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen babası Emin Güneş ve diğer yakınları da sabah saatlerinden itibaren çalışmaları, takip etti.

GÜLİSTAN DOKU'DAN 87 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için de arama çalışmaları sürdürüldü. 87'nci gündeki arama çalışmalarında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki SAT timi, robot kamerayla Uzunçayır Baraj Gölü'nün dibini taradı. Baraj gölünün suyu bulanık olması nedeniyle su dibine dalgıçların giremediği, bu nedenle arama çalışmalarının su yüzeyi ve kıyı kesimlerinde yapıldığı belirtilirken, yapılan tüm aramalara rağmen Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanmadı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Tunceli, Munzur, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Gülistan ve Uzman Çavuş Güneş'ten bugün de iz yok - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İtalya’da korona bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 837 kişi öldü Haberler
İtalya'da korona bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 837 kişi öldü
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı Haberler
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti Haberler
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti
Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Erdoğan ve Trump, dünyayı etkisi altına alan korona salgınını görüştü Haberler
Erdoğan ve Trump, dünyayı etkisi altına alan korona salgınını görüştü
Sağlık çalışanları temizlik görevlerini unutmadı! Alkış tufanı koptu Haberler
Sağlık çalışanları temizlik görevlerini unutmadı! Alkış tufanı koptu
Bilim Kurulu Üyesi’nden OHAL tartışmalarına yanıt: Travmaya sebep olmamalıyız Haberler
Bilim Kurulu Üyesi'nden OHAL tartışmalarına yanıt: Travmaya sebep olmamalıyız
Trabzon’da 3 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Trabzon'da 3 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

19:20: Kapalıçarşı'daki soygunculardan yeni görüntüler (1) - Haber 19:17: Iğdır Üniversitesi'nden sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için "koronavirüs siperliği" - Haber 19:15: Sancaktepe'de iş yerinde korkutan yangın - Haber 19:14: Eşme Vefa Sosyal Destek Grubu, 218 vatandaşın talebini karşıladı - Haber 19:13: Vali Ayhan'dan "koronavirüsten ilk ölüm" iddialarına açıklama - Haber 19:09: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi - Haber 18:50: Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:31: Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:17: İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu - Haber 18:12: Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı - Haber 17:30: Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü - Haber 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı - Haber