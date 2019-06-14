14.06.2019 11:08
Haberler»Güncel » Haber

Güliz Ayla "öyle sev" ile yazı getirdi!

Güliz Ayla "öyle sev" ile yazı getirdi!

İkinci stüdyo albümü "Parla" ile büyük beğeni toplayan Güliz Ayla, yepyeni single çalışması "Öyle Sev"i Sony Music etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

Sözleri Güliz Ayla, müziği Güliz Ayla ve Ufuk Kevser'e ait olan şarkının düzenlemesi ise son dönemde yaptığı aranje ve remixlerle adından sıkça söz ettiren Ufuk Kevser'e ait.

Güliz Ayla'nın söz yazarı ve besteci kimliğiyle birçok hit şarkıya imza attığı "Parla" albümünün son video klip şarkısı "Öldür Beni"nin remixinde de imzası bulunan Ufuk Kevser ile hazırladıkları kıpır kıpır şarkıları "Öyle Sev" bu yazın hit şarkılarından olmaya aday.

"ÖYLE SEV"E MURAD KÜÇÜK YÖNETMENLİĞİNDE KLİP!..

Hareketli kıpır kıpır bir yaz şarkısı olan "Öyle Sev"in video klibi, Murad Küçük yönetmenliğinde Şile sahillerinde 12 saatte kaydedildi.

Çekişmeli tatlı bir aşk hikayesinin canlandırıldığı klip, heyecanlı ve rengarenk görüntüleriyle dikkat çekiyor.

Güliz Ayla single fotoğrafları için moda fotoğrafçısı Hakan Adil'in objektifine poz verdi. Klipte kullanılan kıyafetlerde ise başarılı styling Bedirhan Taşçı ve Serhat Pabuccuoglu'nun imzaları bulunuyor.

14 Haziran Cuma günü tüm müzik platformlarında Güliz Ayla'nın yepyeni şarkısını dinleyebilir, YouTube GulizAylaVEVO kanalında da "Öyle Sev" video klibini izleyebilirsiniz.

Kaynak: Bültenler
Söz, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:19 En iyi orman fotoğrafı Manisalı öğretmenin objektifinden
11:19 Çanakkale'de midyeciler kaçtı, sahil güvenlik kovaladı
11:19 Aldığı karnesi ile evine dönen çocuk ölümden döndü
11:19 Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
11:19 Göztepe'ye arsa tahsis edilecekti, önergeyle iptal edildi
11:19 Dosso Dossi partisinin DJ'i Hikmet Eraslan oldu
11:19 Mazhar Alanson'un 56 yaşındaki eşi Biricik Suden kaslı fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı
11:19 Yıldız ve genç sporcuların zirve mücadelesi nefesleri kesti
11:18 8. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın tarihi belli oldu
11:18 Cezaevi firarisi polisten kaçamadı
11:18 Başkan Soyer, "Yerel Yönetimlerde Katılımcılık ve Demokrasi" panelinde konuştu
11:18 Dağ çileği üreticinin yüzünü güldürüyor
11:18 Çavuşoğlu: "(Umman Körfezindeki gerginlik) Ciddi bir soruşturmanın yapılması lazım"
11:18 Hakkari'nin "saklı güzellikleri" ziyaretçilerini ağırlıyor