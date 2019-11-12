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Güller Ülkesi: Damascena Filmi

Güller Ülkesi: Damascena filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Güller Ülkesi: Damascena filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

12.11.2019 11:58 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:58Güller Ülkesi: Damascena Filmi
1912-1913 yılları arasında gerçekleşem Türk - Bulgar mübadelesi sırasında Türklere yapılan zulmün Bulgarların gözünden anlatıldığı film in yönetmenliğini Todor Anastasov ve Alexander Smolyanov birlikte üstlenirken başrolleri Veselin Plachkov, Dimitar Banenkin ve Neda Spasova gibi başarılı Bulgar oyuncular paylaşıyor.


Yönetmen:Todor Anastassov, Alexander Smolyanov
Senaryo:Alexander Smolyanov, Maria Laleva, Hristian Nochev, Stoyan Stoyanov
Oyuncular:Veselin Plachkov, Dimitar Banenkin, Neda Spasova, Simona Halacheva, Lyuben Chatalov, Troyan Gogov, Lyubomir Farkov, Alexander Tokiliev, Tezdjan Ferad, Slava Georgieva, Dobrinka Getsova, Viktor Ivanov, Marian Marinov, Kornelia Petkova, Nadia Terjumanova, Slavi Vladimirov
Filmin Türü:Drama
Orijinal Adı:Damascena
Yapımcı Firma:Concept Studio
Yapım Yılı:2017
Yapım Ülkesi:Bulgaristan
Orijinal Dili:Bulgarca
Filmin Süresi:136 dk.
Dağıtıcı Firma:Federal Film Akademi
Vizyon Tarihi:31.01.2020

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Kaynak: InterSinema.com

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