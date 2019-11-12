Güller Ülkesi: Damascena Filmi

1912-1913 yılları arasında gerçekleşem Türk - Bulgar mübadelesi sırasında Türklere yapılan zulmün Bulgarların gözünden anlatıldığı film
in yönetmenliğini Todor Anastasov ve Alexander Smolyanov birlikte üstlenirken başrolleri Veselin Plachkov, Dimitar Banenkin ve Neda Spasova gibi başarılı Bulgar oyuncular paylaşıyor.Yönetmen:
Todor Anastassov, Alexander SmolyanovSenaryo:
Alexander Smolyanov, Maria Laleva, Hristian Nochev, Stoyan StoyanovOyuncular:
Veselin Plachkov, Dimitar Banenkin, Neda Spasova, Simona Halacheva, Lyuben Chatalov, Troyan Gogov, Lyubomir Farkov, Alexander Tokiliev, Tezdjan Ferad, Slava Georgieva, Dobrinka Getsova, Viktor Ivanov, Marian Marinov, Kornelia Petkova, Nadia Terjumanova, Slavi VladimirovFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
DamascenaYapımcı Firma:
Concept StudioYapım Yılı:
2017Yapım Ülkesi:
BulgaristanOrijinal Dili:
BulgarcaFilmin Süresi:
136 dk.Dağıtıcı Firma:
Federal Film AkademiVizyon Tarihi:
31.01.2020 Güller Ülkesi: Damascena Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.