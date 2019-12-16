Haberler » Güncel » Güllü Akbaş son yolculuğuna uğurlandı - Haber

Güllü Akbaş son yolculuğuna uğurlandı

Aras Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürü Fikret Akbaş'ın annesi Güllü Akbaş son yolculuğuna uğurlandı.

16.12.2019 14:19 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:24Güllü Akbaş son yolculuğuna uğurlandı
Aras Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürü Fikret Akbaş'ın annesi Akbaş son yolculuğuna uğurlandı.

ilçesi Serintepe Mahallesinde merhum Ahmet Gebel'in kızı, merhum Mustafa Akbaş'ın eşi, İbrahim ve merhum Hacı Mehmet Gebel'in ablası, Niyazi, Mustafa ve Aras Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürü Fikret Akbaş'ın annesi Güllü Akbaş (90) vefat etti.

Akbaş'ın cenazesi, Serintepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı'na defnedildi. Akbaş'ın taziyesinin, Serintepe Taziye Evi olduğu belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ

Aras Elektrik Dağıtım, Mustafa Akbaş, Onikişubat, Güllü, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36 Silahlı kavgada ölen kardeşler toprağa verildi - Haber
16:36 Antalya'da genç kızın silahla vurulmuş halde bulunması - Haber
16:35 Giritli Türkler, Urla'da Buluştu - Haber
16:33 Bağcılar'daki cinayetin zanlısı tutuklandı - Haber
16:28 ASKİ Genel Müdür Vekilliğine Nesrin Vursavuş atandı - Haber
14:43 Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi - Haber
14:37 Çikolata yerken ölen Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:34 Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun katili özel operasyonla yakalandı - Haber
13:07 İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in ölüm sebebi düşme olarak açıklandı - Haber
12:20 Pakistan bu yıl 5 yaban keçisi avından 555 bin dolar kazandı - Haber
16.12.2019 16:37:45