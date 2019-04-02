Güllü Nuroğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ARDAHAN POSOF belediye başkan adayı olan Güllü Nuroğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ARDAHAN POSOF ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Güllü Nuroğlu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ARDAHAN POSOF adayı Güllü Nuroğlu kimdir? BTP ARDAHAN POSOF adayı Güllü Nuroğlu yüzde kaç oy aldı?

Güllü Nuroğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ARDAHAN POSOF belediye başkan adayı olarak gösterilen Güllü Nuroğlu POSOF ilçesinde % 0,00 oranında oy almıştır. POSOF ilçesinde % 0,00 oranında oy olan Güllü Nuroğlu adlı BTP adayı toplamda 0 adet oy sayısına ulaştı.

ARDAHAN POSOF ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.