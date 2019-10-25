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Güllüce Mahallesi mesire alanı düzenlenecek

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Güllüce Mahallesi'nde bulunan Kayırasın bölgesinin mesire alanı olarak vatandaşların kullanımına sunulacağını söyledi.

25.10.2019 16:38Güllüce Mahallesi mesire alanı düzenlenecek
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Güllüce Mahallesi'nde bulunan Kayırasın bölgesinin mesire alanı olarak vatandaşların kullanımına sunulacağını söyledi.
Alanda teknik ekip ve mahalle muhtarı ile inceleme yapan Başkan Altun, "Hamdolsun ilçemizin dört bir tarafı küçük dokunuşlarla 7'den 77'ye herkesin huzurlu ve hoşça vakit geçirebileceği doğa harikası mekanlarla bezeli. Bugün bunlardan sadece bir tanesi olan ve Güllüce Mahalle'sinde bulunan Kayırasın mevkinde teknik ekibimiz ve mahalle muhtarımız Rıfat Odabaşı ile incelemelerde bulunduk." dedi.
Yapacakları düzenleme çalışmasıyla ilçe ve mahalle sakinlerinin yanı sıra ilçe dışından gelen misafirlerin doğa ile iç içe aileleriyle keyifli vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturacaklarını dile getiren Altun, yeni mesire alanının gelecek yaza kullanılabilir hale getirileceğini ifade etti.

Özkan Altun, Güllüce, Bünyan, Güncel

Kaynak: AA

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