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Güllük Liman Başkanlığına Selçuk Arslan atandı

Milas ilçesindeki Güllük Liman Başkanlığına atanan Selçuk Arslan göreve başladı.

14.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:40Güllük Liman Başkanlığına Selçuk Arslan atandı
ilçesindeki Güllük Liman Başkanlığına atanan Selçuk Arslan göreve başladı.
Liman Başkanı olarak 3 yıl görev yapan Arslan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Güllük Liman Başkanlığına atandı.
Datça'da bulunduğu dönemde deniz kirliliği ve güvenliği başta olmak üzere çok sayıda sosyal sorumluluk projesine imza atan Arslan'ın, verdiği eğitimlerde denizcilik alanında katkı sağladığı belirtildi.
Arslan, yeni görev yeri Güllük'te de aynı çalışmalara büyük bir özveri ile devam edeceğini ve bir deniz kenti olan Muğla'da görev yapmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Selçuk Arslan, Datça, Milas, Güncel

Kaynak: AA

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